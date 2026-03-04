ESCALDES-ENGORDANY
Aposta per un entorn urbà amb més arbres
El comú planta 63 arbres entre el 2025 i el 2026, 18 durant el 2025 i 45 previstos per al 2026, per apropar la natura a la ciutat i millorar l’aire urbà. L’actuació, vinculada al Dia de la natura, inclou espècies adaptades al clima local i millores del sòl i escocells. Les intervencions són a carrers, places i parcs, reforçant un entorn urbà més verd.
PARRÒQUIES
Escaldes guanyarà prop de 2.000 m² de zona verda al carrer dels Veedors
Redacció