Ecologisme
Escaldes guanyarà prop de 2.000 m² de zona verda al carrer dels Veedors
Les obres començaran el 23 de febrer i inclouran una nova àrea de jocs infantils inclusius
El comú d’Escaldes-Engordany iniciarà dilluns 23 de febrer les obres per construir un nou espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, entre el carrer Paraires i el passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del Roure. L’actuació permetrà transformar aquest àmbit en un espai més verd, accessible i integrat dins el teixit urbà.
El projecte preveu la creació de 1.925 metres quadrats de zona enjardinada i 800 metres quadrats addicionals destinats a una nova àrea de jocs infantils, que substituirà les antigues pistes de tennis i de minibàsquet. A partir del 23 de febrer, les pistes actuals quedaran tancades i les classes de l’escola de tennis es traslladaran temporalment al pavelló del Prat Gran i a Encamp.
La intervenció inclourà la plantació d’arbrat, la instal·lació de gespa natural, la millora de l’enllumenat públic i la incorporació d’elements de joc inclusius. L’objectiu és ampliar i unificar l’espai verd existent, reforçar la connexió amb els carrers adjacents i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo fins al Clot d’Emprivat.
A més, la parròquia comptarà amb noves pistes de tennis que s’ubicaran a la part superior del pàrquing comunal del Falgueró. Un cop s’inaugurin aquestes instal·lacions, la pràctica esportiva podrà tornar a desenvolupar-se a Escaldes-Engordany.