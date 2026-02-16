Ecologisme 

Escaldes guanyarà prop de 2.000 m² de zona verda al carrer dels Veedors

Les obres començaran el 23 de febrer i inclouran una nova àrea de jocs infantils inclusius

Vista aèria del carrer dels Veedors on es farà la reforma 

Vista aèria del carrer dels Veedors on es farà la reforma Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany iniciarà dilluns 23 de febrer les obres per construir un nou espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, entre el carrer Paraires i el passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del Roure. L’actuació permetrà transformar aquest àmbit en un espai més verd, accessible i integrat dins el teixit urbà.

El projecte preveu la creació de 1.925 metres quadrats de zona enjardinada i 800 metres quadrats addicionals destinats a una nova àrea de jocs infantils, que substituirà les antigues pistes de tennis i de minibàsquet. A partir del 23 de febrer, les pistes actuals quedaran tancades i les classes de l’escola de tennis es traslladaran temporalment al pavelló del Prat Gran i a Encamp.

La intervenció inclourà la plantació d’arbrat, la instal·lació de gespa natural, la millora de l’enllumenat públic i la incorporació d’elements de joc inclusius. L’objectiu és ampliar i unificar l’espai verd existent, reforçar la connexió amb els carrers adjacents i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo fins al Clot d’Emprivat.

A més, la parròquia comptarà amb noves pistes de tennis que s’ubicaran a la part superior del pàrquing comunal del Falgueró. Un cop s’inaugurin aquestes instal·lacions, la pràctica esportiva podrà tornar a desenvolupar-se a Escaldes-Engordany.

tracking