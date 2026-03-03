La Massana
Satisfacció amb les jornades de cuina d'hivern
Setze restaurants han participat en una proposta gastronòmica basada en productes de temporada i proximitat
La Massana ha tancat la divuitena edició de les jornades de cuina d’hivern amb una bona valoració tant per part dels restaurants participants com del públic. La consellera de Dinamització, Bet Rossell, assegura que l’objectiu de posar en valor la gastronomia massanenca i donar visibilitat a la qualitat i varietat de l’oferta “està assolit” i destaca que alguns establiments hagin decidit allargar els menús unes setmanes més, fet que demostra la bona acollida.
PARRÒQUIES
16 restaurants participen a la 18a Jornada de Cuina d'Hivern de la Massana
Redacció
En aquesta edició hi han participat setze restaurants amb propostes majoritàriament de cuina de muntanya, però també amb tapes i formats més informals. Els establiments remarquen que les jornades fidelitzen el públic local i també atrauen turistes, i constaten un augment de comensals que opten per un sol plat en lloc del menú complet.