Gastronomia
16 restaurants participen a la 18a Jornada de Cuina d'Hivern de la Massana
El certamen tindra lloc tot el mes de febrer i es tracta d'una proposta que preten fer valdre la riquesa culinària de la parròquia
La Massana celebra, de l’1 al 28 de febrer, la divuitena edició de les Jornades de Cuina d’Hivern, una proposta gastronòmica ja consolidada que busca fer valdre la riquesa culinària de la parròquia i donar visibilitat a la seva àmplia i variada oferta de restauració. En aquesta edició hi participen 16 restaurants que mostren la diversitat d’estils i formats que conviuen a la Massana.
Originàriament, les jornades es coneixien com “lo Mandongo” i estaven centrades exclusivament en la carn de porc. Però des de fa quatre edicions, la iniciativa ha evolucionat cap a un format més ampli, amb propostes que abracen tota la cuina d’hivern i els productes de temporada, fet que ha permès adaptar-se als nous temps i oferir una experiència gastronòmica més diversa i contemporània.
La consellera de Dinamització Comercial, Bet Rosell, ha destacat la trajectòria i consolidació d’aquestes jornades: “Arriben a la majoria d’edat amb molta força i esdevenen un referent de cuina de qualitat i sostenible, ja que es basen en productes de proximitat i de temporada”.
Les propostes culinàries abasten des de la cuina de muntanya més tradicional fins a plats amb tocs innovadors i creatius. El trinxat és el plat estrella d’aquesta edició, presentat en múltiples versions. També destaquen plats amb bacallà, vedella del país o sorprenents combinacions com calçots en tempura japonesa. Els preus dels menús oscil·len entre els 18 i els 60 euros, i també hi ha opcions més informals basades en tapes i platets.
Es manté també el passaport gastronòmic a través de l’app La Massana +, amb el qual els clients poden segellar cada visita a un restaurant. Un cop aconseguits tres segells, poden recollir un premi a l’Oficina de Turisme.
Amb aquesta nova edició, La Massana reafirma el seu compromís amb la gastronomia local i de qualitat, i amb el suport actiu del sector de la restauració de la parròquia.