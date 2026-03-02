Reforma
Andorra la Vella inverteix 30.000 euros a adequar l'espai on s'ubicarà el departament de social
En el local s'han dut a terme separacions per crear despatxos, tasques de pintura, i recablejat
El comú d’Andorra la Vella ha destinat 30.000 euros a l’adequació del nou espai on s'ubicarà el departament de social, situat a l'edifici administratiu de Prat de la Creu. Així ho ha afirmat la consellera de social, joventut i espai ciutadà, Maria Nazzaro, durant la roda de premsa de presentació del nou lloc. Tal com ha apuntat Nazzaro, aquesta inversió va destinada a la reforma del local, ja que s'han dut a terme separacions per crear despatxos, tasques de pintura, recablejar i retirar alguns dels elements prèviament existents.
Fins ara, el departament estava situat al carrer Príncep Benlloch, en un espai que, segons Nazzaro, era "reduït" i "compartia la zona de treball dels professionals amb l’atenció directa al públic", fet que dificultava la confidencialitat. Així doncs, l’actual espai disposa de dos despatxos tancats i una tercera sala, la qual cosa permet atendre diverses persones simultàniament. Segons Nazzaro, "ara pots estar en tres espais atenent diferent gent i, paral·lelament, si arriba una trucada, ningú dels altres espais està escoltant".
"Després de tota la recerca de l'espai més adequat vam trobar aquest, que ens encaixava amb tots els objectius que buscàvem", ha assenyalat. Nazzaro ha apuntat al fet que aquesta nova ubicació "realment" els ha permès "disposar de diferents zones d'atenció", tot aconseguint "una mica més de discreció a l'hora de poder arribar als departaments socials".
D'igual forma, el trasllat també comporta un estalvi per a la corporació comunal, ja que es deixa de pagar un lloguer mensual de 877 euros. En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que "a part d'estalviar-nos el lloguer, que això també era una de les missions que teníem a nivell de sostenibilitat dintre del comú", l'objectiu de la legislatura era agafar "espais propis i utilitzar-los i, això, també és una cosa que hem complert".
Preguntada sobre si hi ha hagut un increment d'usuaris del departament en els últims anys, Nazzaro ha apuntat que "sí", tot recordant que cadascú "amb demandes diferents". "Potser abans la persona que venia a serveis socials era una més en concret", ara el perfil de qui ho fa "ha variat molt i és molt obert", ha matisat. A parer de Nazzaro, també "s'hauria de desmitificar que la persona que ve a serveis socials" és perquè "ho necessita", ja que també ho és "aquella que ve a informar-se de molts serveis que s'atorguen als ciutadans".
La consellera també ha explicat que, a banda de les reduïdes mides del local anterior, una de les demandes dels usuaris era l'accessibilitat. "Aquí hi ha pàrquings a la vora, tens una parada d'autobús just davant, i crec que això facilita que puguis venir", ha afirmat.
Nazzaro ha recordat que al departament de social hi treballen 101 persones, tot sumant els que es dediquen a les escoles bressol, al lleure, a la gent gran i al 'Llamp' i que, per tant, en aquesta nova instal·lació s'ubicaran "les treballadores socials del departament". "No hem pogut ajuntar-los tots al mateix lloc, però queda molt més lligat que abans", ha declarat.
