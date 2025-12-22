ANDORRA LA VELLA
El trasllat del departament de Social a l’edifici administratiu serà al febrer
La nova ubicació serà un espai de propietat comunal on fins fa poc hi havia el despatx del Portal de la Vall del Madriu
El trasllat del departament de Social del comú d’Andorra la Vella està previst que es faci durant el mes de febrer de l’any vinent, segons van confirmar al Diari fonts de la corporació. Actualment, el departament ocupa uns baixos de lloguer situats en un immoble de l’avinguda Príncep Benlloch, 59, propietat d’un privat. La nova ubicació serà el local de planta baixa de l’edifici administratiu comunal, al carrer Prat de la Creu, 58-70, un espai de propietat comunal on fins al passat mes d’octubre s’ubicava el despatx del Portal de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Les oficines de la vall estan situades a la Borda Gabriel, al carrer de l’Obac d’Escaldes-Engordany. L’immoble, inscrit al catàleg comunal d’edificis, espais o elements d’interès històric del comú i d’uns cent anys d’antiguitat, ha estat adquirit i rehabilitat per la corporació.
El principal benefici del trasllat, segons el comú de la capital, és la millora de la proximitat i de l’accessibilitat al ciutadà. El nou espai és més ampli, fàcilment accessible i disposa d’aparcament al mateix edifici, a més d’estar situat al costat de serveis essencials per a les famílies, com el Casal d’Infants el Llamp. Aquesta ubicació permetrà un accés independent tot i trobar-se dins l’edifici administratiu, oferirà sales de visita més adequades per a una atenció més propera i confidencial i facilitarà una millor coordinació interna, fet que permetrà reduir desplaçaments del personal i optimitzar el treball en projectes transversals.
Estaslvi recurrent
El pressupost estimat per a l’adequació de l’espai i el trasllat del departament se situa al voltant dels 30.000 euros. Aquest import inclou principalment tasques d’obra i arranjaments, instal·lació de finestres, treballs de pintura i el cablejat necessari per als diferents llocs de treball. Paral·lelament, el canvi suposarà un estalvi recurrent per al comú, ja que es deixarà de pagar un lloguer mensual de 877 euros, cosa que reforça una gestió més eficient dels recursos públics, segons la corporació.
El nou despatx serà ocupat inicialment per un equip de sis persones i acollirà també el despatx de la consellera de Social, Maria Nazzaro. El departament compta amb un total de 101 professionals (la institució en total en té uns 500), distribuïts en diversos serveis i equipaments comunals, i desenvolupa tant l’atenció directa a la ciutadania com projectes transversals i de millora contínua dels serveis socials del comú.
Millores
- MILLORA DE LA PROXIMITAT I L'ACCESSIBILITAT. El projecte farà més pròxim i accessible el servei per als ciutadans. L’espai és més ampli, disposa d’aparcament i està situat al costat de serveis essencials per a les famílies.
- ESTALVI D'UN LLOGUER MENSUAL. El canvi suposarà un estalvi recurrent, ja que es deixarà de pagar un lloguer de 877 euros mensuals. Aquest fet reforça una gestió més eficient dels recursos de la corporació.
- UN EQUIP DE SIS PERSONES I LA CONSELLERA. El despatx serà ocupat inicialment per un equip de sis persones i acollirà també el despatx de la consellera de Social, Maria Nazzaro. El departament té 101 treballadors.