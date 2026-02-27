Bàsquet
El MoraBanc Andorra aposta per internacionalitzar el seu campus d’estiu a Encamp
L’organització s’ha fixat com a objectiu que entre un 30% i un 35% dels inscrits provinguin de fora del país i per això també han decidit fer la pàgina web en francès
El Campus Bàsquet Club MoraBanc Andorra Estiu 2026 afronta enguany una edició ambiciosa i amb la mirada posada més enllà de les fronteres andorranes. L’organització s’ha fixat com a objectiu que entre un 30% i un 35% dels inscrits provinguin de fora del país. El campus, que se celebrarà a Encamp per mitjà de dos torns entre el 12 i el 24 de juliol, tindrà més hores de bàsquet que edicions anteriors i se centrarà en la millora de la tècnica individual.
"El primer any vam tenir aproximadament un 10% d'inscripcions de gent de fora, el segon any ja va ser un 20% i l'objectiu nostre és que aquest any com a mínim un 30-35% dels inscrits vinguin de fora i coneguin el nostre magnífic entorn i totes les instal·lacions", ha explicat el director del campus, David Eudal. Per aquest motiu enguany s'ha optat també per fer la pàgina web en francès, amb la finalitat "d'obrir el mercat" a jugadors i jugadores del sud de França perquè tenen "gent jugant a bàsquet amb molt nivell i està bé també que portem turisme francès", ha destacat Eudal. A més pot ser una oportunitat per conèixer altres estils de joc. "La tipologia de joc de França és una mica diferent de la d'Espanya i està bé que et puguis comparar amb jugadors i jugadores de diferents estils. Crec que això també ajuda a créixer els nostres jugadors i jugadores del club comparar-se amb altres tipus de jugadors i jugadores de fora", ha esmentat el director.
Un altre dels objectius que es marca el MoraBanc Andorra aquest estiu és fer "créixer a nivell del plantejament basquetbolístic que els volem oferir als nois i noies que vindran", ha assegurat el coordinador del campus, Xavi Luque. Per aquesta raó es faran més hores de bàsquet. "Aquest any passarem a fer quatre hores i quart de bàsquet al dia mínim els nens i nenes que són externs; i cinc hores i quart els nens i nenes que siguin interns", ha detallat Eudal, que ha afegit: "Hem eliminat les activitats de lleure com a tal, i sí que farem dues hores i mitja de bàsquet a la tarda, els externs, i tres hores i mitja els interns".
En aquesta línia, la metodologia que es proposa consisteix en un entrenament el matí "d'una hora i quart de tècnica individual i acabat aquest entrenament d'una hora i quart de tècnica individual volem treballar 30 minuts dedicats únicament al tir perquè considerem que és un dels fonaments que són importants i que són els més difícils de treballar i de millorar en el món del bàsquet", ha concretat Luque. Ja a la tarda, aquest treball de tècnica individual s'aplicaria a la tàctica col·lectiva. "Sobretot nosaltres ho volem enfocar en tot el que és la presa de decisions, en el que és el joc. No voldríem que ningú confongués la tàctica col·lectiva amb aquesta aplicació de sistemes que fan els grans equips, no es tracta de res d'això, sinó que els nens i nenes entenguin el joc, entenguin com s'aplica la tècnica individual al joc i quines són les decisions que poden prendre en les situacions que es poden trobar", ha concretat el coordinador del campus.
Tot i que el bàsquet ho aclaparà tot, també es faran altres activitats lúdiques. "No només utilitzem el complex, que és una instal·lació espectacular per practicar el bàsquet, sinó que anem a la piscina, passegem per la parròquia i a més a més fem una excursió dimecres a mitja setmana en què coneixem l'entorn natural", ha precisat Eudal.
El campus se celebrarà per tercer any consecutiu al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, pel qual forma part dins el conveni que va rubricar el comú juntament amb el BC MoraBanc Andorra. "Per nosaltres és molt important perquè el bàsquet és important a la parròquia, però sobretot perquè aquest campus de tecnificació és per la base, amb la qual cosa és el que ens agrada moltíssim treballar", ha valorat el conseller d'Esports de la corporació encampadana, Nino Marot.
Les inscripcions ja estan obertes des d'aquest matí. El primer torn es farà del diumenge 12 al divendres 17 amb esportistes nascuts entre el 2014 al 2017. El segon, serà del diumenge 19 al divendres 24 de juliol amb jugadors i jugadores del 2008 al 2014. Els participants es dividiran per nivells i l'objectiu és que hi hagi una capacitat màxima d'una seixantena de persones per torn per un millor treball. Tanmateix, es busca aconseguir una xifra total del voltant d'un centenar d'inscrits en tot el campus d'enguany. Els infants que juguen al club tindran descomptes, igual que en el cas que hi hagi més d'un germà inscrit.
S'està treballant en portar algun entrenador de fora del país, així com poder tenir visites d'alguns jugadors professionals com ja es va fer l'any passat, amb Kyle Kuric, el Chumi Ortega o Ferran Bassas. "Ho fem prioritari pels interns, els interns sí que comparteixen una estona més amb els jugadors i jugadors professionals, els externs també els poden veure i els poden signar autògrafs, però els que fan l'activitat amb ells són els que es queden a dormir al campus", ha mencionat Eudal.
