El Campus MoraBanc es marca el repte d’arribar als 120 participants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra i el comú d’Encamp tornaran a anar de la mà aquest estiu en el Campus BCA amb el repte d’arribar als 120 inscrits, el doble que l’any passat, quan es va encetar aquesta iniciativa. L’estada està destinada a joves de 10 a 18 anys i tindrà com a epicentre la parròquia encampadana, amb sessions al Complex esportiu i sociocultural.

El coordinador del campus, Xavi Luque, va destacar que “volem fomentar el treball basquetbolístic, que els nens i nenes s’acostumin a diferents maneres d’entrenar, de corregir, de transmetre els missatges”, i va afegir que l’experiència inicial de l’estiu passat servirà per “valorar els aspectes que han funcionat i aquells que encara poden millorar”. Un d’aquests canvis serà a nivell de torns, que enguany seran dos (del 6 a l’11 i del 13 al 18 de juliol) i no tres com el 2024.