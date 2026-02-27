CANILLO
Apapma critica el projecte de telefèric del pont tibetà
L’associació ecologista Apapma va expressar ahir en un missatge a les xarxes el desacord amb el projecte del telefèric de Canillo cap al pont tibetà i va criticar la “disneyització” de les muntanyes i del patrimoni natural amb finalitats econòmiques. L’entitat considera que no cal continuar ampliant un model basat en noves “atraccions” orientades a incrementar l’afluència turística i la recaptació. L’entitat exigeix que, en cas que la iniciativa tiri endavant, s’hi incorpori una clàusula que obligui a retornar el terreny al seu estat original quan la instal·lació deixi de funcionar.
PARRÒQUIES
