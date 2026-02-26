Medi Ambient

APAPMA rebutja el projecte del telefèric de Canillo i critica la "disneyització" de les muntanyes

L'entitat vol que s'incorpori una clàusula que obligui a retornar el terreny a l'estat original quan la instal·lació deixi de funcionar

La imatge d'un telecabina amb una creu que fa servir APAPMA per oposar-se al telefèric de Canillo.

L’associació APAPMA ha expressat el seu desacord amb el projecte del telefèric de Canillo cap al Pont Tibetà i ha criticat la “disneyització” de les muntanyes i del patrimoni natural amb finalitats econòmiques. L’entitat considera que no cal continuar ampliant un model basat en noves “atraccions” orientades a incrementar l’afluència turística i la recaptació.

L'entitat recorda que ja va fer una petició similar amb el projecte del Telefèric del Carroi i exigeix que, en cas que la iniciativa tiri endavant, s’hi incorpori una clàusula que obligui a retornar el terreny al seu estat original quan la instal·lació deixi de funcionar.

