Acord per mantenir el pàrquing de Prat de Vilella
El comú d’Ordino podrà conservar la totalitat de l’aparcament horitzontal amb barrera de Prat de Vilella com a mínim cinc anys més. La corporació ha arribat a un acord amb tots els propietaris dels terrenys on hi ha el pàrquing, situat a l’entrada sud del poble. En la sessió de consell va aprovar-se un suplement de crèdit de 24.000 euros per pagar l’increment dels contractes de lloguer dels terrenys de Prat de Vilella i altres partides d’aparcaments.
Aquest any Ordino destinarà 137.000 euros del pressupost per cobrir els costos d’arrendament dels terrenys privats on hi ha pàrquings comunals. D’altra banda, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va recordar que l’aparcament de la Plana dels Camps, amb un centenar de places de capacitat, estarà enllestit al final d’any. Les obres de construcció d’aquest equipament començaran dilluns 2 de març vinent.
Víctor González
Les negociacions amb un dels propietaris de l’aparcament Prat de Vilella –està dividit en dues parts– s’han allargat durant mesos. Si no hi hagués hagut entesa, el pàrquing hauria perdut una vintena de places.