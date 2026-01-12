ORDINO
Segueix la negociació pel lloguer del terreny del pàrquing Prat de Vilella
El comú ja ha renovat el contracte amb el titular d’una part de la parcel·la, però encara ha d’arribar a un acord amb l’altre
El comú d’Ordino manté encara la negociació oberta amb la propietat d’una part de l’aparcament horitzontal exterior amb barrera Prat de Vilella, situat a l’entrada del poble. Segons va poder saber el Diari, les converses per arribar a un acord sobre el nou contracte d’arrendament del terreny a la corporació s’encaminarien en la bona direcció, tot i que ja fa mesos que duren. Ara com ara no hi ha, però, res tancat.
Si no hi hagués entesa amb la propietat, l’aparcament podria perdre fins a una vintena de places d’estacionament. El terreny que ocupa el pàrquing està dividit entre dos titulars de la mateixa família. Dos terços són del primer i el terç restant, del segon. El comú ja ha renegociat el contracte amb el primer per un preu no gaire superior a l’actual. Concretament, la part d’aparcament que la corporació podria perdre és la situada més a prop de la rotonda, just a sota del Centre Esportiu d’Ordino. El terreny no compliria les condicions previstes en la normativa urbanística per poder-hi construir.
El primer aparcament
El de Prat de Vilella va esdevenir el març del 2018 el primer aparcament exterior amb barrera de la parròquia. Fins aleshores havia estat una zona d’estacionament de zona verda. El pàrquing té actualment poc més d’una seixantena de places.
En l’últim any i mig han tancat alguns aparcaments. El novembre del 2024 passat el comú va anunciar que el pàrquing de la Clota Verda no podria mantenir-se obert perquè la propietat volia desenvolupar un projecte immobiliari a la parcel·la. La creació de places de zona verda al carrer del Lloser va permetre compensar la clausura de l’equipament. Cal recordar, a més, que el comú construirà un aparcament exterior d’un centenar de places i una zona verda de 1.000 metres quadrats a la plana dels Camps, al costat de l’escola de segona ensenyança. En una zona, justament, on es concentrarà el creixement urbanístic del poble en els propers anys.
D’altra banda, el juny de l’any passat també va tancar l’aparcament del Camp de la Tanada, també situat al centre d’Ordino. El motiu va ser el mateix. La propietat volia recuperar-lo i donar-li un altre ús. El comú va compensar la pèrdua d’aquestes places transformant l’aparcament per a autocaravanes del Prat de Call en un espai d’estacionament per a cotxes. L’espai per a autocaravanes va traslladar-se al pàrquing del Prat de Sedó, a la Cortinada.
EL PROJECTE
- CONVERSES PER CONSERVAR TOT EL PÀRQUING. El comú manté converses amb la propietat per renegociar el contracte de lloguer i poder mantenir l’espai actual de l’aparcament Prat de Vilella, situat a l’entrada del poble.
- POSSIBLE PÈRDUA D’UNA VINTENA DE PLACES. Si la corporació no arribés a un acord amb la propietat, el pàrquing podria perdre una vintena de places. La parcel·la ocupa una tercera part de l’aparcament, aproximadament.
- DOS APARCAMENTS TANCATS EN UN ANY I MIG. En l’últim any i mig han tancat dos aparcaments: el de la Clota Verda i el del Camp de la Tanada. El motiu és el mateix. La propietat volia recuperar els terrenys per a altres usos.