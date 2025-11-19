SANT JULIÀ DE LÒRIA
La nova façana del Centre Cultural s’atura fins a verificar-ne la seguretat
El comú suspèn l’obra mentre es revisa el material i l’estructura, i encomana una auditoria per saber la causa de la caiguda d’una peça
La renovació de la façana del Centre Cultural Lauredià s’atura temporalment després de la caiguda, dissabte, d’una de les peces d’alumini que han de cobrir l’exterior de l’edifici. El comú va informar ahir de la suspensió immediata i preventiva dels treballs com a mesura de seguretat, mentre es fa una verificació exhaustiva de les peces i l’estructura. En paral·lel, s’ha encomanat una auditoria externa que haurà de determinar la causa d’un incident que només va provocar danys materials. La suspensió durant un període indeterminat –el comú s’estima més no fer conjectures– altera el calendari i ja es dona per fet que els treballs no s’acabaran al desembre, com s’havia previst quan es van iniciar, el mes d’agost passat.
La corporació va explicar sobre els passos que s’estan seguint que “s’està revisant el material instal·lat i desmuntant els elements que podrien presentar problemes de fixació”, i “els serveis tècnics estan duent a terme inspeccions i verificacions per determinar les causes exactes del despreniment i assegurar la integritat de l’estructura abans de reprendre les obres”. En paral·lel, s’ha “iniciat el procés per depurar responsabilitats”, van advertir en un comunicat, i una auditoria externa haurà de determinar l’origen de l’incident, si es tracta d’un problema amb el material, el disseny o de l’obra. La corporació va refermar “el seu compromís amb la seguretat ciutadana”, i va recordar que les obres interiors del Centre Cultural Lauredià, que afecten principalment els dos auditoris, es desenvolupen amb normalitat. A final de gener s’havia previst la recepció d’aquesta part.
El disseny de la façana és un dels elements emblemàtics de la transformació que experimentarà l’equipament comunal després del greu incendi que va patir fa tres anys. Cal recordar que la tria és fruit d’un procés de participació ciutadana que la corporació va defensar tenint en compte la rellevància social del centre. Un jurat de 35 ciutadans entre particulars, representants d’associacions i també polítics va optar per un projecte caracteritzat per làmines corbes d’alumini que generaran sensació de moviment i que conserva la fulla de llorer, símbol del centre. Es va valorar l’aspecte innovador, però també la integració a l’entorn. El cost de l’obra completa de l’edifici s’ha xifrat en 11,5 milions, dels quals l’asseguradora n’assumeix 7,5. La resta van a càrrec del comú, que ha aprofitat per dur a terme una renovació profunda d’un edifici amb més de tres dècades.
L'incident
- CAIGUDA D’UNA PEÇA I DANYS MATERIALS. El despreniment d’una de les peces d’alumini que ha de cobrir la façana –i que sortosament només va provocar danys materials– ha estat el detonant de la paralització dels treballs.
- REVISIÓ I DESMUNTATGE D'ELEMENTS. El comú va informar que arran de l’inicident s’han desmuntat elements que podien presentar problemes de fixació i que s’està fent una revisió exhaustiva de tota l’estructura.
- PROCÉS PER DEURAR LA RESPONSABILITAT. L’altra via d’actuació comunal és l’inici del procés per depurar responsabilitats. Per fer-ho s’ha encomanat una auditoria externa que haurà de determinar la causa del despreniment.