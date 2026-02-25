Consell de comú

Ordino podrà conservar l'aparcament de Prat de Vilella cinc anys més

El pàrquing de la Plana dels Camps estarà acabat al final d'any

Vista aèria de l'aparcament del Prat de Vilella d'Ordino

Fernando Galindo

Víctor González
Víctor González
Ordino 

El comú d'Ordino podrà conservar la totalitat de l'aparcament Prat de Vilella com a mínim cinc anys més. La corporació ha arribat a un acord amb tots els propietaris dels terrenys on hi ha el pàrquing, situat a l'entrada sud del poble. En la sessió de consell d'avui a la tarda s'ha aprovat un suplement de crèdit de 24.000 euros per pagar l'increment dels contractes de lloguer i altres partides d'aparcaments. Aquest any Ordino destinarà 137.000 euros del pressupost per cobrir els costos d'arrendament dels terrenys privats on hi ha pàrquings comunals. D'altra banda, la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha recordat que l'aparcament de la Plana dels Camps, amb un centenar de places de capacitat, estarà enllestit al final d'any.

