ESCALDES-ENGORDANY
El comú renova la rebaixa tributària per als autònoms i el petit comerç
Els sol·licitants no podran tenir uns ingressos anuals superiors a 150.000 euros, en cas d’activitat professional, o a 300.000, si són botigues
El consell de comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir a la tarda per unanimitat bonificar al 25% diversos tributs vinculats a l’activitat econòmica. Els beneficiaris de la mesura són els autònoms i els petits comerços. La iniciativa, que ja es va aprovar l’any passat, s’aplicarà sobre l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com a la taxa per la instal·lació de rètols comercials, la taxa del servei d’higiene pública, la taxa del servei d’enllumenat i la taxa per la instal·lació de terrasses.
Tal com ja es va establir en l’edició anterior, l’ordinació estableix que podran acollir-se a aquesta bonificació les persones físiques o jurídiques que hagin registrat uns ingressos durant l’exercici del 2025 inferiors a 150.000 euros en cas d’activitat empresarial o professional, i inferiors a 300.000 euros en cas d’activitat estrictament comercial. També serà necessari estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes pendents amb la corporació.
Quins tràmits caldrà fer per accedir a aquesta ajuda? Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al servei de Tràmits del comú, juntament amb les declaracions-liquidacions de l’impost general indirecte (IGI) corresponents a les activitats desenvolupades durant l’any 2025. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny d’aquest any. L’ordinació, va remarcar la cònsol major, Rosa Gili, vol continuar donant suport al petit comerç i “contribuir al creixement econòmic local”.
La mesura vol contribuir al creixement econòmic d'Escaldes
El grup de la minoria, per la seva part, va demanar a la majoria un informe sobre les ajudes entregades l’any passat. Aquestes dades, va incidir la consellera Anna Garcia, permetran fer millores en l’ordinació del 2027, ja que d’aquesta manera les ajudes “s’ajustaran millor a la realitat comercial de la parròquia”.
D’altra banda, en la sessió també va aprovar-se un suplement de crèdit per comprar una màquina llevaneu. Aquesta adquisició ja estava prevista a causa del deteriorament dels vehicles actuals utilitzats per a la treta de neu, que tenen una antiguitat mitjana d’entre 23 i 25 anys, per un import total de 173.000 euros. Tanmateix, els darrers episodis de nevades, en un hivern especialment intens des del punt de vista meteorològic, van obligar el comú a adquirir amb caràcter d’emergència dues pales i dues saladores per equipar vehicles comunals.