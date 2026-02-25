ÒBIT
Caldea instal·larà una placa en honor a Jean-Michel Ruols
Caldea va anunciar ahir que retrà homenatge a l’arquitecte francès Jean-Michel Ruols, autor del projecte arquitectonic de l’espai, que va morir el 17 de febrer passat als 80 anys. El centre va expressar el condol per la pèrdua i va comunicar que instal·larà una placa commemorativa a l’entrada de l’edifici en reconeixement a la contribució al Principat.
NACIONAL
Mor l'arquitecte de Caldea, Jean-Michel Ruols
Redacció
Ruols va signar el disseny de l’equipament, inaugurat el març del 1994, després de l’encàrrec fet pel comú d’Escaldes-Engordany el 1987, durant el mandat del cònsol Jacint Casal. L’edifici, revestit íntegrament de vidre i coronat per una torre de 80 metres, encara la més alta d’Andorra, es va convertir en una icona de l’skyline de la parròquia. Ruols també va participar en l’ampliació amb Innú el 2012 i va supervisar la reforma integral del complex l’any 2015.
Nascut l’any 1945, llicenciat en Belles Arts i especialitzat en arquitectura vinculada a l’aigua, va destacar en treballs com les estructures recreatives i els parcs aquàtics del Parc Astèrix, combinant innovació tècnica i estètica avantguardista.