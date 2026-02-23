Òbit
Mor l'arquitecte de Caldea, Jean-Michel Ruols
El dissenyador francès és l'autor de la construcció més icònica d'Escaldes
L'arquitecte que va dissenyar Caldea, Jean-Michel Ruols, ha traspassat avui. El dissenyador francès va crear el termolúdic d'Escaldes-Engordany en un projecte innovador que es va inaugurar el 26 de març de 1994 i que es va convertir en una icona d'Andorra, especialment per la torre de vidre de 80 metres d'altura. Un disseny encarregat per la corporació que liderava l'excònsol escaldenc Jacint Casal que va crear molta controvèrsia inicialment perquè es tractava d'un edifici molt trencador amb l'arquitectura que hi havia fins aquell moment a Andorra.
L'arquitecte va crear Caldea com un centre termolúdic per posar en valor l'aigua termal d'Escaldes i va dissenyar un edifici modern i avantguardista amb façanes de vidre i formes angulars que volia que captessin la llum i reflectissin l'entorn de muntanyes. Jean-Michel Ruols va participar el 2015 en la supervisió de l'ampliació de Caldea amb la construcció d'Inúu.
Ruols va néixer el 1945 i estava especialitzat en projectes d'arquitectura aquàtica i centres termolúdics. L'arquitecte és conegut per trebalsl com les estructures recreatives i parcs aquàtics del Parc Astérix a França.
