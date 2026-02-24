ESCALDES-ENGORDANY
Espot tanca el debat de les torres
El cap de Govern recorda a la cònsol en una carta que l’urbanisme és competència exclusiva dels comuns
No hi ha res més a parlar. El Govern ha tancat la porta definitivament a la proposta del comú d’Escaldes-Engordany de crear una comissió tripartida, formada per l’executiu, el Consell General i la corporació escaldenca, per estudiar possibles solucions a la situació urbanística del Clot d’Emprivat, on proliferen les torres de vint plantes. La cònsol major, Rosa Gili, va plantejar la idea al Govern en una carta a mitjan desembre de l’any passat, i fa uns dies el cap de l’executiu, Xavier Espot, va donar-hi resposta formal.
El principal argument en contra de la proposta esgrimit pel mandatari és que les competències en l’àmbit de l’urbanisme són exclusives dels comuns i, per tant, el Govern no està habilitat des del punt de vista jurídic per intervenir-hi ni, per descomptat, interferir-hi de cap manera. La decisió sobre paràmetres urbanístics com la volumetria, l’alçada i la densitat, entre d’altres, només pot correspondre a l’administració local, segons la legislació vigent. Per consegüent, el Govern tampoc pot pronunciar-se sobre la concessió d’autoritzacions d’edificació.
El Govern no pot interferir en l'urbanisme, record Espot
Ja hi ha una comissió
Segons ha pogut saber el Diari, la missiva també assenyala que no té sentit crear la comissió tripartida en el context actual perquè, de fet, ja existeix una comissió encarregada d’estudiar una reforma de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU). En aquest ens els comuns han pogut exposar quin model d’urbanisme volen per a Andorra. Crear una altra comissió seria, des d’aquest punt de vista, redundant, a part de generar confusió en la qüestió competencial.
La carta recorda als cònsols escaldencs que, segons la LGOTU o Llei del sòl, els comuns disposen de dos instruments per fer canvis en la normativa urbanística parroquial: la revisió i la modificació del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). Com que un POUP només pot revisar-se cada sis anys i la darrera revisió, a Escaldes, data del 2018, el 2024 Gili ja tenia a l’abast aquesta opció, amb què els comuns poden alterar “qualsevol dels continguts essencials” de la normativa, segons preveu l’article 103 de la LGOTU.
El POUP limitarà a cinc el nombre màxim de plantes dels nous edificis
Pietat Martin Vivas
Una modificació no pot fer canvis en aquests paràmetres. Per contra, pot iniciar-se en qualsevol moment. Espot suggereix als cònsols, en la carta, de recórrer a aquest instrument de la LGOTU per buscar una solució a la situació urbanística del Clot d’Emprivat.
Gili, per la seva part, defensa que el Govern i el Consell General s’han d’implicar més directament en la qüestió de les torres. La planificació urbanística, va afirmar diumenge en declaracions als mitjans de comunicació, “no afecta només el comú, sinó el conjunt del país”. Gili ja havia llegit la carta d’Espot.
ELS ARGUMENTS
- GOVERN NO POT INTERFERIR EN L’URBANISME. El Govern, recorda Espot, no pot interferir en l’urbanisme perquè és una competència exclusiva dels comuns. La comissió tripartida proposada per Gili, per tant, no pot tenir recorregut jurídic.
- JA EXISTEIX UNA COMISSIÓ AL CONSELL. Els comuns ja poden participar en el debat sobre el model urbanístic en la comissió encarregada d’estudiar possibles modificacions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
- EL COMÚ POT MODIFICAR EL PLA D’URBANISME. El comú pot modificar en qualsevol moment el pla d’urbanisme per donar resposta als neguits de la ciutadania sobre el futur del Clot d’Emprivat, assenyala el cap de Govern a Gili.