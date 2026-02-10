ESCALDES-ENGORDANY
El POUP limitarà a cinc el nombre màxim de plantes dels nous edificis
La nova normativa urbanística, actualment en procés de revisió, no crearà més zones on sigui permès alçar torres
El pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Escaldes-Engordany, actualment en procés de revisió, limitarà a cinc el nombre màxim de plantes dels edificis de nova construcció. A més, no es crearan més zones on sigui permès alçar torres. Ho va anunciar ahir la cònsol major, Rosa Gili, en declaracions al programa Parlem-ne, de Diari TV. “Nosaltres sempre hem dit que no deixarem construir cap més torre”, va afirmar la mandatària.
Gili defensa que des que va arribar al comú el gener del 2020 ha fet tot el que ha pogut per aturar les torres. La darrera revisió del POUP va aprovar-se el 2018 i, segons la Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU), no s’hi poden fer canvis substancials fins al cap de sis anys. El gener del 2024 el comú va suspendre temporalment l’atorgament de noves llicències de construcció. La moratòria és vigent i es mantindrà fins que no s’aprovi el nou POUP.
“El que a mi no m’agrada és l’ambigüitat. Demòcrates [...] vol més torres o no en vol?”
Actualment, hi ha tres torres més en construcció al Clot d’Emprivat. Aquests projectes s’han d’adaptar a la modificació del POUP del 2023. Entre altres coses, aquesta ordinació obliga els propietaris a alliberar més espai (entre el 50% i el 64%) a peu de carrer. També hi ha dues parcel·les més que han obtingut el vistiplau de la comissió tècnica d’urbanisme, dependent de Govern, tot i que el comú encara s’hi ha de pronunciar.
Poden aturar-se aquests darrers dos projectes? Gili va reiterar una idea plantejada fa uns mesos: que les administracions facin pinya per impedir la construcció de més torres, si cal indemnitzant els propietaris. “El que a mi no m’agrada és l’ambigüitat. Demòcrates per Andorra vol més construcció o no en vol? Vol més torres o no en vol?”, va etzibar. En aquest mateix sentit, la cònsol va reclamar un “marc nacional” per definir “què volem per a aquest país” en qüestions d’urbanisme.
D’altra banda, Gili va anunciar que el comú proposarà al Govern que es desdobli la carretera de l’Obac amb l’objectiu d’alleugerir la circulació i prevenir els col·lapses. Segons la cònsol, es tractaria de crear “com un túnel” amb trànsit de vehicles “per sota i per sobre”. La idea encara s’ha de treballar, però ja s’inclourà a la nova revisió del POUP.
Pel que fa a la gestió de les finances comunals, Gili va destacar que la corporació té endeutament zero i va assenyalar que aquest any no s’haurà de recórrer a una pòlissa o altres mecanismes de crèdit per equilibrar els comptes. “Durant aquests sis anys hem ordenat moltes coses. S’ha d’estalviar en tot”, va afirmar la cònsol. La construcció de nous aparcaments comunals, com el de l’Església i el del Falgueró, permetran diversificar les fonts d’ingressos del comú, ja que altres pàrquings anteriors ja tancats estaven ubicats en terreny privat. Tot i això, Gili va admetre que en els pròxims anys hi haurà menys ingressos a causa de la moderació de l’activitat constructiva.
EL RETORN A LA POLÍTICA NACIONAL NO ESTÀ SOBRE LA TAULA... DE MOMENT
La mandatària, d’altra banda, va lamentar la manca de polítics professionals a Andorra, fet que dificulta l’acumulació d’experiència. “La gent se’n va amb el que ha après. I després t’arriba algú que no té experiència. També ve amb idees noves, però tot el saber acumulat se’n va. I el qui acaba d’arribar sovint ho veu tot molt fàcil. Quan ja fa temps que estàs ficat en política, saps que en el món real les coses són diferents i el que semblava fàcil no ho és gens”, va apuntar Gili.