REPORTATGE
Els dinosaures ja són aquí
El parc temàtic d’ambient juràssic d’auvinyà obrirà al públic a mitjan estiu. Ocuparà una superfície d’uns 35.000 metres quadrats i s’adreçarà, sobretot, al públic infantil.
El parc temàtic de dinosaures d’Auvinyà s’inaugurarà a mitjan estiu. Segons va poder saber el Diari, el projecte ja ha rebut els permisos preceptius del comú de Sant Julià de Lòria i el Govern. Els impulsors de l’atracció turística van explicar que es tracta d’un parc dedicat principalment al públic infantil, amb un gran nombre de figures mòbils i de mida natural de diferents espècies de dinosaure. El conjunt ha estat ideat i serà finançat per la societat familiar andorrana Serveis Tecnològics, SL, amb seu social a la parròquia.
El nom del parc és Dino Forest i ocuparà una superfície d’uns 35.000 metres quadrats. La parcel·la està situada en una zona força costeruda contigua a la carretera de la Rabassa i a uns 300 metres de la cèlebre urbanització d’inspiració medieval. Pel sud, limita amb la canal de Comabella. És terreny urbanitzable no consolidat, on encara no hi ha serveis. En aquests casos, el POUP permet construir edificis amb ús recreatiu.
PARRÒQUIES
El comú opta per tancar els jardins de Juberri i recuperar l’espai cedit
Dolors Moreno
Els dinosaures es disposaran al llarg d’un camí per a vianants envoltat de bosc. Els serveis complementaris per als visitants seran una zona d’aparcament, una bateria de lavabos, un restaurant de menjar ràpid i una botiga de records. L’espai serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i cotxets per a bebès. El pàrquing es construirà sobre un prat d’uns 100 metres de llargada i 40 d’amplada ja connectat a la carretera per una entrada asfaltada.
Figures de la Xina
Els dinosaures, extingits fa uns 66 milions d’anys, en el període geològic del cretaci tardà, són els animals més pesants que han caminat mai sobre la Terra. Algunes espècies podien excedir les 100 tones.
Les figures del Dino Forest, per descomptat, no són ni tan antigues ni tan pesants. Els impulsors del parc van explicar que les han adquirit a la Xina, l’únic país del planeta on es fabriquen. Segons el China Daily, el diari xinès en llengua anglesa de més tirada, entre el 80% i el 90% de les escultures de mida real de dinosaures es produeixen a la ciutat de Zigong, a la província de Sixuan. “Estem esperant que arribin en vaixell”, va apuntar un dels promotors del projecte. El Dino Forest, però, no reutilitzarà cap de les figures de dinosaures dels jardins de Juberri, avui en procés de tancament. L’opció s’havia plantejat en alguna conversa telefònica amb la impulsora dels jardins, però mai no va arribar-se a un acord formal.
Pel que fa als preus dels tiquets d’accés al recinte, aquestes mateixes fonts van assenyalar que encara s’han d’acabar de decidir, però que seran assequibles per a tots els públics. Els més petits i les persones amb discapacitat, a més, tindran l’entrada gratuïta.
Un altre punt destacat del projecte és el disseny del parc. La totalitat dels espais que es construiran, van detallar els promotors, seran acoblats amb materials “ecològics, movibles i de fàcil desplaçament”. També van puntualitzar que no està previst alçar “cap tipus d’edificació amb formigó i totxana”, fet que permetrà reduir al màxim les “alteracions paisatgístiques i mediambientals”.
Els impulsors van afirmar que tindran “molta cura” a l’hora de formar l’equip humà del parc. En aquest sentit, donaran prioritat, tant en els treballs d’adequació de l’entorn com en l’operativa de les instal·lacions, a persones inscrites com a residents a la parròquia. “És aquí on el projecte s’ha de desenvolupar”, van afegir. L’estudi arquitectònic també s’ha encarregat a professionals vinculats a Sant Julià de Lòria. Hi participen els arquitectes Judith Puig, Anna Mirapiex i Carles Puig, l’enginyer Josep Comella i el topògraf Josep Viñals.
Assessorament
Dino Forest s’inspira en Dinosaurland, un parc de dinosaures amb més de 100 escultures mòbils situat als afores de Portocristo, al llevant mallorquí. Serveis Tecnològics, SL, ha arribat a un acord d’assessorament amb el grup empresarial encarregat de la gestió del parc. “L’èxit assolit per aquesta empresa familiar contribuirà sens dubte al bon desenvolupament de Dino Forest com una atracció singular”, van destacar els promotors.
Els impulsors estan convençuts que el Dino Parc “s’afegirà a les múltiples atraccions del país” i que, amb els anys, esdevindrà “un actiu singular per a la xarxa turística laurediana”. La societat promotora té la certesa que el parc atraurà “un nombre considerable de visitants” perquè serà capaç de satisfer “les expectatives d’il·lusió i fantasia” dels infants.