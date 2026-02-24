Consell de comú d'Escaldes-Engordany
El comú bonifica amb el 25% els impostos i taxes per a petits professionals i comerços
Se'n podran beneficiar els professionals amb ingressos inferiors a 150.000 euros anuals i els comerços que facturin menys de 300.000 euros
El consell de comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat avui a la tarda per unanimitat una bonificació del 25% de l'import de diversos impostos i taxes per als autònoms i els petits comerços. Concretament, la rebaixa s'aplicarà sobre les taxes de radicació, instal·lació de rètols comercials, higiene pública, enllumenat i terrasses, i se'n podran beneficiar els professionals amb ingressos inferiors a 150.000 euros anuals i els comerços que facturin menys de 300.000 euros. A més, s'haurà d'acreditar la radicació de l'activitat a la parròquia des de com a mínim el 2023.
PARRÒQUIES
Víctor González