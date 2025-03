El petit comerç s’estalviarà el 25% de taxes

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Els comerços d’Escaldes-Engordany que l’any passat van ingressar menys de 300.000 euros –i que no tinguin deutes pendents amb el comú– podran beneficiar-se d’una bonificació del 25% dels impostos comunals. La mesura, aprovada ahir per unanimitat pel consell de comú, vol donar un cop de mà al petit comerç de la parròquia. També hi podran accedir totes les persones físiques o jurídiques que hagin tingut uns ingressos durant l’exercici 2024 inferiors a 150.000 euros en cas d’activitat empresarial o professional. Els impostos que es bonificaran són el de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; la taxa per la instal·lació de rètols comercials; la taxa pel servei d’higiene pública; la taxa pel servei d’enllumenat, i la taxa per la instal·lació de terrasses.