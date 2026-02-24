Òbit
Caldea col·locarà una placa commemorativa en memòria de l’arquitecte Jean-Michel Ruols
El creador de l'emblemàtica estructura va morir dimarts passat als 80 anys
L’arquitecte francès Jean-Michel Ruols, autor del projecte arquitectònic de Caldea, va morir dimarts passat als 80 anys. El centre termolúdic ha lamentat profundament la seva pèrdua i ha anunciat que honrarà la seva memòria amb la col·locació d’una placa commemorativa a l’entrada de l’edifici, com a reconeixement a la seva aportació a Andorra.
Ruols va ser el creador de l’emblemàtica estructura inaugurada el març del 1994, fruit de l’encàrrec del comú d’Escaldes-Engordany l’any 1987, durant el mandat del cònsol Jacint Casal. L’edifici, completament revestit de vidre i coronat per una torre de 80 metres —encara avui la més alta del país—, va esdevenir una icona de l’skyline d’Escaldes-Engordany. Especialitzat en arquitectura vinculada a l’aigua, Ruols també va intervenir en l’ampliació amb Innú el 2012 i va supervisar la reforma integral del complex el 2015.
NACIONAL
Mor als 80 anys l’arquitecte de Caldea, Jean-Michel Ruols
Redacció