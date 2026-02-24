UN FENI DE L'ARQUITECTURA
Mor als 80 anys l’arquitecte de Caldea, Jean-Michel Ruols
L’arquitecte francès Jean-Michel Ruols, creador del disseny de Caldea, va morir als 80 anys el passat 17 de febrer. Nascut el 1945 a França i llicenciat en Belles Arts, va ser un home molt reservat en la vida personal. Ruols es va especialitzar en projectes d’arquitectura aquàtica i centres termolúdics, destacant en treballs com les estructures recreatives i els parcs aquàtics del Parc Astèrix. La seva trajectòria combina innovació tècnica i estètica avantguardista, deixant una empremta visible en cada projecte.
Caldea va ser inaugurada el 26 de març del 1994 i es va convertir ràpidament en una icona d’Escaldes-Engordany, gràcies a la torre de vidre de vuitanta metres i a les façanes angulars que captaven la llum i reflectien el paisatge de muntanya, que van transformar l’skyline de la vall. El projecte, impulsat per la corporació liderada per l’excònsol Jacint Casal, va generar molta controvèrsia inicial per la seva arquitectura trencadora, molt diferent del que existia fins aquell moment a Andorra. Malgrat les opinions dividides, el disseny de Ruols va consolidar-se com una referència internacional en centres termolúdics. L’arquitecte va presentar el nou edifici el gener del 2007 i el maig de 2012 va supervisar l’ampliació de Caldea, amb la construcció d’Inúu, la zona només per a adults, acompanyat dels cònsols de les set parròquies, i l’spa infantil Likids el 2016. L’spa va acollir més de nou milions de visitants en total i es construirà un hotel per completar l’experiència.
'ARQUITECTE I ARTISTA'
JACINT CASAL MOR
La corporació va decidir de realitzar un estudi i posteriorment un projecte de centre termal, allunyat dels cànons tradicionals, on sols s’admetia gent malalta o discapacitada física, i fer un centre lúdic per a tothom.
L’arquitecte francès Jean-Michel Ruols va ser l’escollit per dur a terme aquesta tasca.
Fins a la data de l’obertura de Caldea o centre termolúdic, tothom recordarà els suports i les crítiques que es van generar a tot el país. Avui ja és un referent per a gairebé tothom.
El 17 de febrer qui va dissenyar aquest projecte i va estimar Andorra ens va deixar al final d’una llarga malaltia.
Molts recordem aquesta persona entusiasta, difícil de controlar (era arquitecte i artista) i a la vegada plena d’empatia i generositat.
Ens ha dibuixat un edifici modern i simbòlic de la nova Andorra, inaugurat l’any 1993, any en què es va proclamar la Constitució.
Els que han tingut la sort de conèixer Jean-Michel Ruols saben que s’ha perdut un home que ha participat activament en la història del nostre país.
Amic, que descansis en pau.