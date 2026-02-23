Sant Julià de Lòria

El parc de dinosaures d'Auvinyà s'inaugurarà a l'estiu

El comú i el Govern aproven el projecte

El plànol del parc de dinosaures d'Auvinyà.

El parc temàtic de dinosaures d'Auvinyà s'inaugurarà a l'estiu. El comú de Sant Julià de Lòria i el Govern d'Andorra ja han aprovat el projecte, segons ha pogut saber el Diari. Es tracta d'un parc dedicat principalment als nens i de caràcter paleontològic, amb un gran nombre d’antigues espècies de dinosaure de mida natural i amb moviment. L'atracció ocuparà una superfície d'uns 35.000 metres quadrats, en uns terrenys situats a la vora de la carretera de la Rabassa. El conjunt ha estat ideat i serà finançat per la societat familiar andorrana Serveis Tecnològics SL, amb seu social a la parròquia.

El projecte s'inspira en Dinosaurland, un parc situat als afores de la població costanera de Portocristo, al llevant mallorquí, que ofereix els visitants passejar per camins envoltats d'arbres i matolls on s'amaguen més de 100 escultures mòbils de dinosaures de mida real

Extingits fa uns 66 milions d’anys, en el cretaci tardà, aquests sauròpodes són els animals més pesants que han caminat mai sobre la Terra. Algunes d’aquestes bèsties excedien els 100.000 quilos.

