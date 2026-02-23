Participació ciutadana 

Escaldes impulsa un concurs d’idees culturals per dinamitzar la zona històrica

El Comú convida els residents majors d’edat a presentar propostes culturals per revitalitzar la part alta de la parròquia

Cartell del comú d'Escaldes en el qual incentiven els ciutadans de la parròquia a participar per guanyar una entrada per l'exposició de Van Gogh Alive.

Cartell del comú d'Escaldes en el qual incentiven els ciutadans de la parròquia a participar per guanyar una entrada per l'exposició de Van Gogh Alive.Comú d'Escaldes-Engordany

Publicat per
Redacció
Andorra la vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa un concurs d’idees culturals obert a la ciutadania amb l’objectiu de recollir propostes per dinamitzar la zona històrica de la parròquia. La iniciativa s’adreça a persones majors de 18 anys i residents a Escaldes-Engordany, que podran presentar una proposta amb una descripció clara i sintètica d’una activitat o esdeveniment cultural per a la part alta.

Les idees poden incloure concerts, espectacles infantils, exposicions, xerrades, festivals o qualsevol altra proposta que contribueixi a reforçar la vida cultural i social de la zona. La participació és individual i limitada a una proposta per persona.

El concurs es pot formalitzar tant en línia com presencialment. Per participar-hi a través d’Instagram, cal comentar amb la paraula “CULTURA” el post dedicat al concurs i seguir els perfils oficials @comuee i @visita_escaldesengordany. Posteriorment, les persones interessades rebran un formulari que hauran d’emplenar amb les dades requerides i la seva proposta. També es pot completar el formulari en paper a la Llar de Jubilats o al Servei de Tràmits del comú.

Les propostes seran valorades per un jurat que tindrà en compte criteris com l’originalitat, l’interès cultural i social, la coherència amb el context de la parròquia i la capacitat de fomentar la participació ciutadana. Les idees millor valorades rebran com a premi una entrada per a l’exposició Van Gogh Alive.

A més, el procés inclou un breu qüestionari per conèixer el grau de coneixement dels residents sobre les actuacions impulsades a la zona històrica i obtenir dades per analitzar l’impacte de les polítiques actuals. El comú vol així fomentar la participació activa de la ciutadania i implicar-la directament en la revitalització de la parròquia.

