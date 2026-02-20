CULTURA
El ClassicAnd obrirà amb ‘El amor brujo’ i Carmen Linares
Completarà el cartell del festival el director Josep Caballé
El ClàssicAnd 2026 donarà el tret de sortida a la seva quarta edició amb un concert excepcional protagonitzat per l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció de Josep Caballé, i amb la cantaora Carmen Linares com a veu protagonista. El programa girarà entorn de l’aclamada obra El amor brujo, de Manuel de Falla, peça cabdal del repertori espanyol del segle XX, coincidint amb la celebració del 150è aniversari del naixement del compositor.
La interpretació reunirà tres referents de primera línia internacional. D’una banda, Carmen Linares, figura essencial del flamenc contemporani i Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2022, que ha interpretat aquesta obra durant més de trenta anys en escenaris internacionals com el Lincoln Center de Nova York, el Teatro Colón de Buenos Aires o l’Òpera de Sydney. De l’altra, l’ONCA, fundada fa tres dècades i que aquest 2026 enceta una nova etapa artística amb el relleu en la direcció.
Completa el cartell Josep Caballé, un dels directors espanyols amb més projecció internacional i amb una sòlida trajectòria simfònica i operística a Europa, Amèrica i Àsia. La resta d’artistes que conformaran el cartell es donaran a conèixer en roda de premsa el dissabte de la setmana que ve.
Els actes de ClàssicAnd es reparteixen entre Andorra la Vella i Ordino, que han tornat a sumar esforços per unificar en un sol festival les propostes de música clàssica del país, amb MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà com a patrocinadors oficials.
El festival ClàssicAnd va néixer ara fa quatre anys amb la vocació d’acostar a tots els públics la música clàssica, la dansa i les arts escèniques, alhora que va posicionar Andorra com a referent cultural internacional. En les edicions anteriors han actuat al país intèrprets de renom mundial com Anna Netrebko, Angela Gheorghiu, Miguel Poveda, Ariadna Gil, Joyce DiDonato, les germanes Labèque, Tiffany Poon o Lambert Wilson, entre molts altres. A banda, el festival també inclou la presència de músics del país.