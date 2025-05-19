MÚSICA
El tercer ClàssicAnd tanca amb una ocupació total del 92%
El concert del cantaor Miguel Poveda, ofert ahir al vespre al vestíbul del Consell General, va posar punt final a una tercera edició de ClàssicAnd de rècord. Les diferents propostes incloses en la cartellera d’enguany, que com habitualment ha inclòs música clàssica, dansa i arts escèniques, han estat molt ben rebudes pel públic i s’ha assolit el 92% de l’ocupació ens els espectacles de pagament. D’aquests, cinc van arribar a penjar el cartell d’entrades exhaurides abans i tot de la seva realització: el recital d’inauguració de la soprano Anna Netrebko, la proposta operística Lucia de Lamermoor, el concert de la pianista Tifanny Poon, i els dos d’ahir: l’espectacle infantil Ad Libitum i l’actuació de Miguel Poveda.
Pel que fa a les propostes ofertes gratuïtament al públic general, també s’ha arribat a pràcticament el 100% de les localitats ocupades tant a l’actuació de la Dresdner Festpielorchester, com al viatge visual i musical ofert per l’ONCA en col·laboració amb el festival UII Nu.
L’actuació d’ahir de Poveda va tancar tres caps de setmana de propostes per a tots els públics, amb artistes reconeguts internacionalment però també amb talent local, com Maria Soler, Rafael Serrallet i Luís Hernández, que van actuar a l’església de Sant Martí de la Cortinada.
L’organització ha confirmat que la quarta edició del festival, prevista per a la primavera de 2026, està assegurada gràcies al suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Andorra Turisme, els comuns d’Andorra la Vella i Ordino, i el patrocini de Creand Crèdit Andorrà i MoraBanc.
Els representants de les diferents entitats patrocinadores del festival van fer entrega a la Creu Roja d’un xec de 1.500 euros recaptats al concert benèfic de l’edició del 2024.