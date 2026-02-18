CANILLO
Surt a licitació la reforma integral del Palau de Gel
El concurs per adjudicar les obres estarà obert fins al 9 de març
El Palau de Gel ha convocat el concurs per adjudicar les obres de reforma integral de l’equipament, amb l’objectiu de modernitzar-lo, reforçar-ne la seguretat i millorar-ne la funcionalitat. Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 9 de març, i els treballs està previst que comencin a finals d’abril.
El projecte inclou l’ampliació de la recepció i de la zona d’aigües, la millora dels vestidors, el trasllat i ampliació del gimnàs –que doblarà la superfície– i la creació d’una terrassa amb restaurant panoràmic, a més de la renovació estructural i de totes les instal·lacions tècniques. La directora, Sira Puig, destaca que la reforma és “imprescindible per assegurar el futur del Palau de Gel” i remarca el repte de compatibilitzar les obres amb l’activitat ordinària, amb la voluntat de mantenir la pista operativa durant l’estiu.
El contracte incorpora mecanismes de seguiment i control, penalitzacions per retard i una prima extraordinària per finalització anticipada, amb l’objectiu de garantir el compliment dels terminis establerts. “Hem treballat el projecte amb una visió de llarg termini, prioritzant la seguretat, l’eficiència energètica i la qualitat dels espais. Volem que el Palau de Gel continuï sent un referent al país i un pol d’atracció per a residents i visitants”, va afirmar Puig.