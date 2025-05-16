CANILLO
El Palau de Gel tindrà un restaurant més gran i una nova plaça pública
El cost dels treballs de remodelació de l’equipament esportiu i social s’enfilarà a uns 2,5 milions d’euros, segons el comú
El jurat del concurs d’idees per a la remodelació del complex esportiu i social del Palau de Gel d’Andorra ha seleccionat la proposta Forum, presentada per Adserà Grup, com a guanyadora del certamen. El projecte ha estat reconegut per la seva viabilitat tècnica i capacitat d’adaptar-se als requisits establerts al plec de bases respecte a impacte ambiental, qualitat del disseny i millora de l’experiència d’usuari. Com a primer classificat, el guardó és de 15.000 euros.
Un palau amb ànima de plaça, de Miquel Mercè, ha estat premiat amb 10.000 euros, Més palau, més poble, d’Ecodisseny, amb 5.000 euros, i Viu el palau, d’Enginesa, amb 1.000 euros.
La proposta guanyadora destaca, segons va remarcar ahir el comú en un comunicat, per la reorganització funcional de les plantes, amb nous vestidors, gimnàs i sales polivalents, l’aprofitament de l’estructura circular existent on actualment hi ha el gimnàs per habilitar-hi un restaurant i altres serveis, i la creació d’una nova plaça posterior accessible amb un ascensor panoràmic, així com per la millora dels accessos pel carrer Callissa de Som.
El cònsol major destaca l'alt nivell de les propostes presentades
Més conforts
La remodelació tindrà un cost de 2,5 milions d’euros. El comú va apuntar que la reforma permetrà millorar l’atenció a l’usuari, gràcies a la digitalització de processos i el disseny visual en les entrades principals. Amb aquesta acció, es volen impulsar les vendes i reforçar la identitat de la instal·lació. També es renovaran els vestidors, el gimnàs i la zona d’aigües per augmentar el confort. Al bar-restaurant es crearà un entorn més acollidor amb una àrea d’oci a l’aire lliure i també un espai multifuncional que fomenti les trobades socials i esdeveniments. Finalment, es prendran mesures per reduir el consum energètic de les instal·lacions.
El president del consell d’administració del Palau de Gel i president del jurat, Jordi Alcobé, va destacar “l’alt nivell de totes les propostes presentades i la importància de projectar un Palau de Gel renovat, accessible, sostenible i pensat per a les necessitats reals del poble de Canillo i els seus visitants”.