ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
El Carnestoltes és declarat culpable pel preu del lloguer
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van posar ahir punt final a la rauxa del Carnaval amb el darrer acte de la festivitat. El judici i la crema del rei carnestoltes va ser el colofó final d’uns dies plens de gresca. Abans del judici final, la representació va incloure la tradicional crítica en format sàtira de l’actualitat política. La creperia de la rotonda, el preu dels habitatges, les torres, els influencers o la llengua catalana van ser alguns dels temes de què va fer-se broma.
El judici i la crema van ser el colofó d'uns dies de gresca
Sa majestat el rei Carnestoltes va acabar sent declarat culpable “de fer-nos riure i plorar pels lloguers impossibles, perquè els crepers continuaran oberts i amb cues a la rotonda i perquè els influencers treballen més que els polítcs”, van sentenciar durant l’esdeveniment els organitzadors de l’acte.