Fi del Carnaval
El rei Carnestoltes declarat culpable pels preus dels lloguers i les torres
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han posat punt final a la rauxa del Carnaval amb el darrer acte de la festivitat. El judici i la crema del rei carnestoltes ha estat el colofó final d'uns dies plens de gresca.
Tret de sortida al Carnaval amb una crítica a “l’Andorra de les torres”
Abans del judici final, la representació ha comptat amb la tradicional crítica en format sàtira de l'actualitat política. La creperia de la rotonda, el preu dels habitatges, les torres, els influencers o la llengua catalana han estat alguns dels temes pel qual s'ha fet broma.
Sa majestat el rei carnestoltes ha acabat sent declarat culpable "de fer-nos riure i plorar pels lloguers impossibles, perquè els crepers continuaran oberts i amb cues a la rotonda i perquè els ingluencers treballen més que els polítcs", han sentenciat durant l'esdeveniment els organitzadors de l'acte. Per aquest motiu el rei carnestoltes ha acabat essent cremat a la foguera.
L'acte també ha comptat amb les actuacions de l'esbart d'Andorra la Vella i l'esbart Santa Anna. Les dues entitats han dansat abans de la crema.