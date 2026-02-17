ESCALDES-ENGORDANY
El Prat del Roure ampliarà la zona verda i de jocs infantils
El comú iniciarà el 23 de febrer les obres per crear una nova zona verda al carrer dels Veedors, als entorns del Prat del Roure. El projecte permetrà guanyar prop de 2.000 m² d’espai enjardinat i 800 m² per a jocs infantils, en substitució de les actuals pistes de tenis i de minibàsquet, que quedaran tancades. L’actuació vol ampliar i unificar l’espai verd existent, amb nova plantació d’arbrat, gespa natural, millores d’enllumenat, accessibilitat i integració urbanística i una àrea de jocs inclusiva reforçant la connexió amb els carrers adjacents i el Clot d’Emprivat.
PARRÒQUIES
Redacció