ESCALDES-ENGORDANY
Prat del Roure guanyarà 2.000 metres quadrats de zona verda
El comú d’Escaldes-Engordany ha presentat un nou projecte urbanístic per ampliar les zones verdes i d’esbarjo als entorns del Prat del Roure. L’actuació preveu la creació d’un espai públic enjardinat al carrer dels Veedors, entre els carrers Paraires i el passatge Arnaldeta de Caboet, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’àrea de lleure existent.
La intervenció transformarà una superfície de 1.925 metres quadrats en zona verda i 800 metres quadrats més en un espai de jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tenis i minibàsquet.