El Palau de Gel inicia el procés de licitació per a la reforma integral de les instal·lacions

El concurs per adjudicar les obres estarà obert fins al 9 de març i els treballs preveuen començar a finals d’abril

El restaurant amb vista panoràmica que es construirà al Palau de Gel.

El Palau de Gel de Canillo ha convocat el concurs per adjudicar les obres de reforma integral de l’equipament, amb l’objectiu de modernitzar-lo, reforçar-ne la seguretat i millorar-ne la funcionalitat. Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 9 de març, i els treballs està previst que comencin a finals d’abril.

El projecte inclou l’ampliació de la recepció i de la zona d’aigües, la millora dels vestuaris, el trasllat i ampliació del gimnàs —que doblarà la superfície— i la creació d’una terrassa amb restaurant panoràmic, a més de la renovació estructural i de totes les instal·lacions tècniques. La directora, Sira Puig, ha destacat que la reforma és “imprescindible per assegurar el futur del Palau de Gel” i ha remarcat el repte de compatibilitzar les obres amb l’activitat ordinària, amb la voluntat de mantenir la pista operativa durant l’estiu.

Un mapa de com quedarà la reforma del Palau de Gel.

