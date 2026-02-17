Canillo
El Palau de Gel inicia el procés de licitació per a la reforma integral de les instal·lacions
El concurs per adjudicar les obres estarà obert fins al 9 de març i els treballs preveuen començar a finals d’abril
El Palau de Gel de Canillo ha convocat el concurs per adjudicar les obres de reforma integral de l’equipament, amb l’objectiu de modernitzar-lo, reforçar-ne la seguretat i millorar-ne la funcionalitat. Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 9 de març, i els treballs està previst que comencin a finals d’abril.
Víctor González
El projecte inclou l’ampliació de la recepció i de la zona d’aigües, la millora dels vestuaris, el trasllat i ampliació del gimnàs —que doblarà la superfície— i la creació d’una terrassa amb restaurant panoràmic, a més de la renovació estructural i de totes les instal·lacions tècniques. La directora, Sira Puig, ha destacat que la reforma és “imprescindible per assegurar el futur del Palau de Gel” i ha remarcat el repte de compatibilitzar les obres amb l’activitat ordinària, amb la voluntat de mantenir la pista operativa durant l’estiu.