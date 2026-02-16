Carnaval
Encamp estrena una mostra al carrer per acostar el Ball de l’Ossa a la ciutadania i als visitants
Es tracta d'un monument fix que es podrà trobar als carrers del centre de la parròquia i que explica la història que hi ha al darrere d’aquesta tradició i tot el que l’envolta
El conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans, ha presentat aquest dilluns l’exposició ‘El ball de l’Ossa, Patrimoni de la Humanitat’, una mostra fixa que es podrà trobar als carrers del centre d’Encamp i que explica la història que hi ha al darrere d’aquesta tradició i tot el que l’envolta. La iniciativa vol apropar al conjunt de la ciutadania —i també als visitants— els orígens, l’evolució i el significat d’una de les celebracions més arrelades de la parròquia. “Que l’any 2022 fos reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat és una mostra que la tradició està molt consolidada. De fet, un dels compromisos del comú d’Encamp ha estat justament, amb la voluntat de mantenir aquesta tradició, mantenir-la viva i acostar-la al poble”, ha comentat Sans.
La mostra es desplega en una primera fase amb cinc panells dobles repartits pel centre del poble. Alguns dels plafons posen el focus en la relació del Ball de l’Ossa d’Encamp amb altres poblacions del Pirineu que celebren tradicions similars, així com en la toponímia local, tot descrivint indrets de la parròquia que conserven el nom d’ossa. A més, l’exposició incorpora codis QR que permeten ampliar la informació amb continguts digitals, com ara material audiovisual i les cançons tradicionals vinculades a la festa i, en una fase posterior, també s’hi podran trobar traduccions a altres llengües. “Disposem de molt contingut a l’arxiu de Casa Comuna i també hem recuperat material de l’Arxiu Nacional, a través del Departament de Patrimoni del Govern. Tota aquesta documentació s’ha treballat i seleccionat des del Departament de Cultura per donar forma a l’exposició”, ha assenyalat Sans.
Davant d’una pregunta de la premsa sobre la sàtira dels actes de Carnaval, Sans ha defensat que aquest és un element que forma part de la celebració des de fa anys. En aquest sentit, ha apuntat que el Ball de l’Ossa, igual que altres actes del Carnaval, incorpora aquesta vessant crítica i burlesca que sovint es vincula a l’actualitat política nacional i comunal. El conseller ha remarcat que la sàtira és inherent als carnavals tradicionals, especialment abans de la Quaresma, i que amb el pas del temps s’ha consolidat com un dels trets distintius i més esperats de la festa.