Els infants protagonitzen el diumenge de Carnaval a Canillo amb una jornada festiva i solidària

Una tarda pensada per als més petits que reforça el caràcter familiar i solidari de la celebració

Un moment durant la celebració del Carnaval de Canillo, ahir.

Un moment durant la celebració del Carnaval de Canillo, ahir.

El diumenge de Carnaval a Canillo ha estat dedicat als més petits, amb la carrossa d’arlequins infantils, la Carrossa Meritxell, que va omplir d’alegria els carrers fins a Perecaus. Allà es va celebrar l’espectacle familiar 'El meu amic Brutus', una proposta divertida i participativa que ha fet gaudir tant grans com petits.

La jornada va continuar amb una xocolatada solidària que va aconseguir recaptar 800 euros, destinats a l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació i el tractament del càncer infantil. La iniciativa va comptar amb una gran participació de famílies, evidenciant el vessant solidari del Carnaval canillenc.

La Carrossa Meritxell portant els arlequinats infantils durant el Carnaval de Canillo celebrat ahir

La Carrossa Meritxell portant els arlequinats infantils durant el Carnaval de Canillo celebrat ahir

La consellera de Cultura i Tradicions del comú de Canillo, Cristel Torres, va destacar que el diumenge infantil “és un dels dies més especials del Carnaval perquè posa els infants al centre de la festa i reforça el caràcter familiar que volem per a la celebració”. També va remarcar que la xocolatada “demostra que, a més de gaudir i passar-ho bé, el Carnaval és una oportunitat per educar en valors com la solidaritat i el compromís”. La programació continuarà avui a les 17 hores amb el judici i la crema de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, seguits de la tradicional botifarrada popular a la plaça del Telecabina.

