Festivitat
Els infants protagonitzen el diumenge de Carnaval a Canillo amb una jornada festiva i solidària
Una tarda pensada per als més petits que reforça el caràcter familiar i solidari de la celebració
El diumenge de Carnaval a Canillo ha estat dedicat als més petits, amb la carrossa d’arlequins infantils, la Carrossa Meritxell, que va omplir d’alegria els carrers fins a Perecaus. Allà es va celebrar l’espectacle familiar 'El meu amic Brutus', una proposta divertida i participativa que ha fet gaudir tant grans com petits.
ENTRETENIMENT
Espectacle i xocolatada solidària
Redacció
La jornada va continuar amb una xocolatada solidària que va aconseguir recaptar 800 euros, destinats a l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació i el tractament del càncer infantil. La iniciativa va comptar amb una gran participació de famílies, evidenciant el vessant solidari del Carnaval canillenc.
La consellera de Cultura i Tradicions del comú de Canillo, Cristel Torres, va destacar que el diumenge infantil “és un dels dies més especials del Carnaval perquè posa els infants al centre de la festa i reforça el caràcter familiar que volem per a la celebració”. També va remarcar que la xocolatada “demostra que, a més de gaudir i passar-ho bé, el Carnaval és una oportunitat per educar en valors com la solidaritat i el compromís”. La programació continuarà avui a les 17 hores amb el judici i la crema de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, seguits de la tradicional botifarrada popular a la plaça del Telecabina.