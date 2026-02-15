AGENDA
Espectacle i xocolatada solidària
LA PROPOSTA DEL DIA
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, us convidem a gaudir de l’espectacle El meu amic Brutus i participar en una xocolatada solidària a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu. Hora: 17.30 h. Plaça Prat del Riu. Canillo.
FESTES I TRADICIONS
CARNAVAL SANT JULIÀ DE LÒRIA
17 h. Ball de tarda amb Heidi
18.30 h Gran Rua
20.30 h. Botifarrada popular.
Ball de disfresses amb Soulstormk Band.
Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘MOMENTS EFÍMERS’
Aquarel·les de Roser Casanovas que ens captiven per la seva pinzellada vibrant i evocadora, copsant l’instant d’una natura sempre canviant. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i màppings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició Respirs de Canillo de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo.
PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS
A través d’onze autors i nou fons fotogràfics, el públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abasten setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.