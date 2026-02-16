CANILLO
El cost final del Parc Nacional podria arribar “fins al milió d’euros”
La inversió inicial del comú és de 150.000 euros, però Alcobé alerta que la xifra es pot disparar fins a esdevenir “un pou sense fons”
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, reconeix que la iniciativa de Parc Nacional, signada amb Govern i el comú d’Ordino l’estiu passat, podria convertir-se en “un pou sense fons”, però també és una aposta en què “com més inverteixes, més retorn tindrà, segurament”. La inversió inicial prevista pel comú serà de 150.000 euros, destinats a senyalitzar camins interparroquials, indicar rutes naturals i promocionar l’espai entre residents i visitants. Així ho apunta Alcobé en una entrevista a l’Agència de Notícies Andorrana, tot indicant que aquest import probablement haurà de créixer en el futur, especialment si es desenvolupen projectes complementaris com una escola de guies de muntanya. Alcobé destaca que l’increment “probablement” podria anar més enllà de 500.000 euros o fins a un milió d’euros.
Aquest increment respondria a la planificació d’aspectes més enllà de la “gestió forestal”, donat que “la gestió directa, del medi ambient, els accessos o la comunicació, aquí segurament no caldrà tanta despesa directa”. “Pot arribar a ser –aquest increment de fins a un milió d’euros– per la infraestructura de transport públic, de gestió de la vall, de guies i d’oficines turístiques als peus de la vall”, enumera el cònsol.
“El que no volem és perdre cap mena de competència en la muntanya de Canillo. El Govern serà un instrument facilitador i impulsor d’aquesta iniciativa, però, en qualsevol cas, no tindrà competències pròpies fora de les que li atorguem via aquest marc legal”, assenyala Alcobé, tot indicant que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia sí que té competències “amb ajuts directes al territori; promocionar, comunicar i divulgar el Parc Nacional, o regular algun tipus de pràctica puntual respecte a animals protegits o la flora”. La resta de responsabilitats com l’accessibilitat, fer els camins, la gestió forestal o les aigües continuen a càrrec de la parròquia. “Són comunals i no les perdrem. El dia que això es pugui plantejar, aquesta figura no tindrà sentit per a Canillo”, assevera.
Conduir la gent per l’accés al Parc serà un dels principals reptes, donat que Canillo disposa de la quantitat més gran de territori natural, així com de portes cap al nou espai protegit, des de Mereig cap a Casamanya, des de Montaup cap a Roca Negra i Anquirnès, des del Pont Tibetà cap a l’Armiana, la vall del riu, les planes de Canillo, la coma de Ransol, les bordes d’Envalira o la vall d’Incles. Alcobé apunta que trobant les “portes més oportunes per a la gent” es pot descongestionar el territori. “L’objectiu també és desmassificar la vall d’Incles, que pot acabar morint d’èxit per massificació de persones i de vehicles”, adverteix Alcobé.
