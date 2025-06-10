ÀREA PROTEGIDA D'ABAST NACIONAL
Sis mesos per resoldre el pla rector i el cofinançament del futur parc natural
El memoràndum d’entesa emfatitza el respecte a les competències comunals
La signatura del memoràndum d’entesa entre el Govern i els comuns de Canillo i Ordino per a l’impuls del que ha de ser el primer parc natural d’àmbit nacional enceta ara un calendari que ha de culminar el segon semestre de l’any que ve. Així es recull en el document signat dijous passat, que fixa un seguit de terminis; el primer, des d’ara fins a final d’any, quan s’han de definir detalls cabdals per a la concreció del projecte de protecció, com ara la delimitació geogràfica, els models de cofinançament i governança i la definició del pla rector, que ha de regular, entre d’altres, els usos i activitats permesos. Tot quedarà plasmat en un document tècnic que serà la base del projecte de llei que es portarà al Consell General durant el primer semestre del 2026. En aquest primer període també es preveu una campanya de comunicació i l’exposició pública del projecte. El segon semestre, un cop aprovat el marc legal, s’hauran de constituir els òrgans rector i gestor, i tancar i aprovar el pla que en reguli l’explotació.
Abans de final d'any hi haurà campanya de comunicació i exposició pública
El futur parc natural –al qual també caldrà posar nom els pròxims mesos– serà el primer d’abast supraparroquial, seguint les indicacions de la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge aprovada l’any 2019. L’article 21 del text fixa que es creen per llei amb l’acord previ dels comuns de les parròquies en els quals estan situats i amb l’informe previ de la Cenba (la comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra), que n’ha de justificar l’interès nacional. En el citat organisme hi ha representació de Govern i comuns, però també dels agricultors i ramaders, la Federació de Caça i Pesca, les direccions de les estacions d’esquí, les associacions de l’àmbit de la conservació de la natura, les entitats de recerca i de les federacions dels vehicles motoritzats i/o rodats. La citada Cenba s’haurà de pronunciar favorablement abans de portar el projecte de llei a tràmit parlamentari.
Una comissió amb diverses entitats n'ha de validar l'interès nacional
La Llei de conservació del medi natural indica que aquestes àrees protegides són de gestió compartida entre el Govern i els comuns titulars del territori. El memoràndum d’entesa emfatitza el respecte a la titularitat comunal del sòl i a les competències de les corporacions sobre la gestió d’aquest, mentre que a l’executiu se li confereix un paper de promotor actiu, que vetlli per la gestió i aporti els recursos econòmics necessaris. En qualsevol cas, es deixa clar que es tracta d’una cooperació per a un bé major, que és el de la protecció del paisatge i la biodiversitat, sense limitar el rol de cap de les parts. Les precisions han d’arribar des d’ara fins a final d’any, però el document rubricat pel ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, i els cònsols majors d’Ordino i Canillo, Maria del Mar Coma i Jordi Alcobé, sí que reflecteix que la futura àrea protegida pot incidir en la diversificació econòmica, captant un altre tipus de turisme, de natura i allunyat de la massificació. Haurà de ser un desenvolupament compatible amb el patrimoni i els usos tradicionals: ramaderia, caça i pesca.
La zona afectada s’estén des del coll d’Ordino passant per la vall de Sorteny fins a la vall del Riu, el pic de la Serrera, la vall d’Incles, la Portella i part de la Solana d’Andorra; són uns 74 quilòmetres quadrats que suposen un 15,73% del territori nacional, situats majoritàriament a la parròquia de Canillo –un 58% del territori canillenc entra en el projecte.