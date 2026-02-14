CELEBRACIÓ
Sant Carnavalí carrega contra la política i l’habitatge en la penjada del Carnestoltes a Encamp
L'acte s'ha celebrat enmig del fred i amb una lleugera enfarinada de neu, i ha parodiat també el populisme internacional
Veïns encampadans crítics amb les obres, una paròdia de Carine Montaner cantant una versió esbojarrada de 'Zorra' del duet Nebulossa, un fals Tadej Pogačar enamorat de l’Andorra Cycling Masters, l’aparició del grup dels 44 o les versions satíriques de polítics tant propers com internacionals —com Pedro Sánchez, Nicolás Maduro o el reaccionari Javier Milei— han marcat la penjada del Carnestoltes d’Encamp, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí de la mà de la Comissió de Festes d'Encamp.
L'acte s'ha celebrat enmig del fred i amb una lleugera enfarinada de neu, ha servit per fer befa —a través de la paròdia religiosa i la missa satírica de "Sant Carnavalí"— de qüestions com la política andorrana, la crisi de l’habitatge o el populisme internacional.
Entre les figures parodiades també hi havia el copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano, el mossèn Àlex Vargas d’Encamp, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra Conxita Marsol i membres de l’oposició com Cerni Escalé, així com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernández.
"Penso que l’acte no ha estat negatiu, perquè hem vist que la penjada s’ha desenvolupat tal com estava previst i la gent ens ha acompanyat com cada any. Patíem una mica per si la resposta de la gent del poble seria igual de nombrosa malgrat el temps, però s’ha pogut comprovar que ens ha acompanyat tothom, com cada any” ha comentat el conseller de Cultura, Infància i Joventut Joan Sans.
En relació amb els canvis de programació pel mal temps Sans ha explicat que l’única modificació destacada és la rua prevista per aquesta tarda, que s’ha reprogramat per diumenge al matí a les onze. El fet de recol·locar la rua ha fet avançar lleugerament alguns dels actes previstos per la tarda, mentre que la resta de la programació es manté tal com estava prevista.