ANDORRA LA VELLA
Treballs per reparar llambordes a la rotonda de l’Estació Nacional
El vídeo de denúncia de Demòcrates acumula 9.000 visualitzacions
Operaris del comú d’Andorra la Vella van estar treballant ahir durant tot el matí a la zona de la rotonda de l’Estació Nacional per reparar algunes llambordes en mal estat i senyalitzar-ne d’altres d’esquerdades amb cons vermells.
El grup de la minoria al comú de la capital va denunciar dimarts a la nit en un vídeo penjat a les xarxes socials que en diversos carrers del centre d’Andorra la Vella hi ha llambordes trencades o esquerdades, fet que pot comportar un perill per als vianants. Concretament, Demòcrates ha detectat voravies malmeses als carrers Mestre Xavier Plana, Ciutat de Valls, de l’Alzinaret, mossèn Tremosa, de les Canals, Príncep Benlloch, de l’Aigüeta, Prat de la Creu, mossèn Lluís Pujol i de la Plana, així com a l’avinguda Tarragona.
PARRÒQUIES
Demòcrates denuncia en un vídeo el “mal estat” dels carrers de la capital
Redacció
El vídeo acumulava, al tancament d’aquesta edició, gairebé 9.000 visualitzacions i més de 100 m’agrada. En declaracions al Diari, el conseller David Astrié va criticar que el comú no arregli trams sencers de voravia, sinó que “posi pegats” quan s’esquerden les voravies. Aquest fet, va assenyalar, no permet fer un bon manteniment dels carrers.