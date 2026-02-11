ANDORRA LA VELLA
Demòcrates denuncia en un vídeo el “mal estat” dels carrers de la capital
Demòcrates denuncia l’estat dels carrers d’Andorra la Vella. Amb un vídeo penjat a les xarxes socials, el grup parlamentari assenyala el govern de la majoria comunal pel “mal estat” dels carrers, a causa de les llambordes trencades o esquerdades. El vídeo comença amb un espot electoral que va protagonitzar en les eleccions comunals passades l’actual cònsol menor, Olalla Losada, on denunciava el mateix. “Vas passejant, arreglada per la reunió que tens. I pam! Rajola trencada, i esquitxada d’aigua a la roba”, lamentava el desembre del 2023 Losada, tot apuntant: “Saps de qui depèn això? Doncs, això depèn del comú!”
El vídeo continua amb mostres de diverses llambordes trencades o esquerdades i amb un missatge cap a l’actual majoria comunal: “Així arreglen els carrers la majoria de Concòrdia i del PS a Andorra la Vella.”