La invasió del medi natural podrà comportar el decomís del vehicle
Els ciclistes de descens i enduro només podran circular pel Bike Park de Pal Arinsal i els de BTT, també per les rutes senyalitzades
El comú de la Massana podrà comissar el vehicle als que no respectin la normativa sobre accés rodat a l’entorn natural. Segons va explicar el cònsol menor, Roger Fité, es tracta d’una mesura de pressió per assegurar-se que els infractors, en casos de sanció greu o molt greu, paguin la multa. En cas que no ho facin, la corporació es reservarà el dret d’apropiar-se del vehicle i fer-ne el que cregui convenient.
El ple del consell de comú va donar suport ahir a l’ordinació d’accés i activitats en el medi natural de la parròquia. L’objectiu de la normativa és protegir l’entorn no urbà i regular-ne els usos en un moment d’increment de les activitats esportives i de lleure a la natura. “La voluntat no és prohibir, sinó regular perquè tothom pugui gaudir de la seva afició”, va resumir Fité.
L’ordinació estableix tres categories. La primera és la dels vianants. L’accés a peu està permès a tot arreu amb l’excepció del Bike Park de Pal Arinsal. Pel que fa a les bicicletes, les de descens i enduro només podran circular pel Bike Park i les de tot terreny, també per les rutes senyalitzades. La tercera categoria és la dels vehicles motoritzats. Els cotxes tot terreny només podran circular en postes de més de 2,5 metres d’amplada. Les motocicletes no podran fer-ho pel camí ral, el camí dels Menairons i els camins inferiors a 2,5 metres d’amplada. Tant les motocicletes com els 4x4 tindran prohibit l’accés al parc natural del Comapedrosa.
L’ordinació revisa el règim sancionador, amb multes que van de 100 a 3.000 euros en funció de la gravetat i que podran incloure, tal com ja s’ha explicat al començament de l’article, el comís del vehicle. Amb aquesta ordinació el comú vol combatre, sobretot, un problema en augment a la parròquia: la proliferació dels anomenats camins secrets. És a dir, el d’aquelles pistes que alguns ciclistes obren enmig del bosc sense autorització de l’administració.
En l’aplicació de la normativa, els funcionaris del comú tindran el suport de la policia i el cos de banders. D’altra banda, en el futur la corporació vol treballar amb la resta de comuns per harmonitzar els procediments sancionadors, així com altres aspectes de la regulació de l’accés rodat a l’entorn natural. També es treballarà en la definició d’una xarxa de camins interparroquial per a motocicletes, amb l’objectiu de promoure l’activitat i fer-la compatible amb altres usos.
