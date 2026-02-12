LA MASSANA

La invasió del medi natural podrà comportar el decomís del vehicle

Els ciclistes de descens i enduro només podran circular pel Bike Park de Pal Arinsal i els de BTT, també per les rutes senyalitzades

Imatge d’arxiu del comú.

Imatge d’arxiu del comú.COMÚ DE LA MASSANA

Víctor González
Publicat per
Víctor González
La Massana

Creat:

Actualitzat:

El comú de la Massana podrà comissar el vehicle als que no respectin la normativa sobre accés rodat a l’entorn natural. Segons va explicar el cònsol menor, Roger Fité, es tracta d’una mesura de pressió per assegurar-se que els infractors, en casos de sanció greu o molt greu, paguin la multa. En cas que no ho facin, la corporació es reservarà el dret d’apropiar-se del vehicle i fer-ne el que cregui convenient.

El ple del consell de comú va donar suport ahir a l’ordinació d’accés i activitats en el medi natural de la parròquia. L’objectiu de la normativa és protegir l’entorn no urbà i regular-ne els usos en un moment d’increment de les activitats esportives i de lleure a la natura. “La voluntat no és prohibir, sinó regular perquè tothom pugui gaudir de la seva afició”, va resumir Fité.

“La voluntat no és prohibir, sinó regular perquè tothom pugui gaudir de la seva afició”Roger Fité, Cònsol menor

L’ordinació estableix tres categories. La primera és la dels vianants. L’accés a peu està permès a tot arreu amb l’excepció del Bike Park de Pal Arinsal. Pel que fa a les bicicletes, les de descens i enduro només podran circular pel Bike Park i les de tot terreny, també per les rutes senyalitzades. La tercera categoria és la dels vehicles motoritzats. Els cotxes tot terreny només podran circular en postes de més de 2,5 metres d’amplada. Les motocicletes no podran fer-ho pel camí ral, el camí dels Menairons i els camins inferiors a 2,5 metres d’amplada. Tant les motocicletes com els 4x4 tindran prohibit l’accés al parc natural del Comapedrosa.

L’ordinació revisa el règim sancionador, amb multes que van de 100 a 3.000 euros en funció de la gravetat i que podran incloure, tal com ja s’ha explicat al començament de l’article, el comís del vehicle. Amb aquesta ordinació el comú vol combatre, sobretot, un problema en augment a la parròquia: la proliferació dels anomenats camins secrets. És a dir, el d’aquelles pistes que alguns ciclistes obren enmig del bosc sense autorització de l’administració.

En l’aplicació de la normativa, els funcionaris del comú tindran el suport de la policia i el cos de banders. D’altra banda, en el futur la corporació vol treballar amb la resta de comuns per harmonitzar els procediments sancionadors, així com altres aspectes de la regulació de l’accés rodat a l’entorn natural. També es treballarà en la definició d’una xarxa de camins interparroquial per a motocicletes, amb l’objectiu de promoure l’activitat i fer-la compatible amb altres usos.

ESTUDI PER VALORAR ELS LLOCS DE TREBALL COMUNALS

Els comuns de Canillo, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany encarregaran un estudi per valorar els llocs de treball de les plantilles comunals. Preguntada per la reivindicació dels sindicats de treballadors del comú de la Massana i d’Andorra la Vella de revisar i actualitzar les graelles salarials, així com per la resta de propostes, la cònsol major, Eva Sansa, va respondre que se n’havia assabentat per la premsa. Els mitjans van fer-se ressò de la notícia dimarts d’aquesta setmana. La cònsol va apuntar que la relació amb el sindicat és bona, però va assegurar que no hi ha mantingut contactes des del desembre.
Laura Alonso

Laura AlonsoComú de la Massana

LAURA ALONSO NOVA SECRETÀRIA GENERAL

Al final de la sessió de consell de comú va jurar el càrrec la nova secretària general de la corporació, Laura Alonso, en substitució de Laura Camps. En els últims 11 mesos Alonso ha treballat com a tècnica del gabinet jurídic del comú.
tracking