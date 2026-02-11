LA MASSANA / ANDORRA LA VELLA
Els sindicats comunals coincideixen que cal revisar les graelles salarials
Les organitzacions de treballadors de les dues administracions acorden reforçar la coordinació per defensar els interessos compartits
Els sindicats de treballadors dels comuns d’Andorra la Vella i la Massana coincideixen en la “necessitat d’actualitzar les graelles salarials” i millorar les condicions laborals del personal comunal, en el marc d’una reunió de treball celebrada divendres de la setmana passada a la Massana, segons van anunciar ahir al matí en un comunicat.
La trobada va reunir diversos representants del Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca) i del Sindicat de Treballadors del comú de la Massana (Sitcolama), amb l’objectiu de posar en comú problemes compartits i reforçar la coordinació sindical entre els treballadors d’ambdues corporacions.
Reivindicacions
Els sindicats van constatar que la realitat laboral als dos comuns és molt similar i van assenyalar com a principals reivindicacions compartides la necessitat d’actualitzar les graelles salarials, revisar els imports dels triennis i desenvolupar i regular la carrera professional del personal comunal.
PARRÒQUIES
D’altra banda, el Sitcolama, per la seva part, també va posar de manifest la manca d’un marc legal clar que reguli les relacions laborals amb la corporació massanenca, una situació que, segons el sindicat, “genera incertesa i dificulta l’establiment de condicions laborals estables i homogènies”.
Els dos col·lectius sindicals afirmen que han detectat diferències entre els cossos especials d’agents de circulació dels dos comuns i assenyalen que es tracta d’una qüestió que consideren necessari analitzar amb més profunditat durant les pròximes reunions.
Els dos sindicats van acordar, a més, mantenir reunions de manera mensual per fer seguiment dels temes tractats i avançar en estratègies comunes. En aquest sentit, anuncien que a la pròxima trobada convidaran l’Associació de Treballadors del comú de Sant Julià de Lòria (Atcosa). L’objectiu és ampliar la coordinació sindical comunal i consideren que aquest és el primer pas cap a una major cooperació entre els sindicats dels comuns “per defensar els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores comunals”.
Actualment, només hi ha tres organitzacions sindicals de treballadors de corporacions comunals: la d’Andorra la Vella, la de la Massana i la de Sant Julià de Lòria. La d’Escaldes-Engordany va liquidar-se l’estiu de l’any passat, però ja feia uns cinc anys que no tenia activitat i a la pràctica estava morta.
Acords
- CAL ACTUALITZAR LES GRAELLES SALARIALS. Els sindicats de treballadors dels comuns de la Massana i d’Andorra la Vella coincideixen que ara és el moment per revisar les graelles salarials i els triennis i per regular la carrera professional.
- MARC LEGAL AMB LA CORPORACIÓ MASSANENCA. El Sindicat de Treballadors del comú de la Massana assenyala que no hi ha un marc legal que reguli les relacions laborals amb la corporació, fet que genera incertesa, segons l’organització.
- DIFERÈNCIES ENTRE COSSOS DE CIRCULACIÓ. Els dos col·lectius asseguren que han detectat diferències entre els cossos especials d’agents de circulació dels dos comuns. I consideren que caldrà analitzar bé la qüestió en altres reunions.