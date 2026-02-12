Episodi meteorològic excepcional
Canillo tanca el mirador del Roc del Quer i la zona arbrada del camping Pla pels forts vents
El comú també ha contactat amb les obres privades i comunals perquè adoptin les mesures de seguretat pertinents
El comú de Canillo ha tancat el mirador del Roc del Quer i la zona arbrada del càmping Pla pels forts vents. Com a mesures preventives, el comú també ha contactat amb les obres privades i comunals perquè adoptin les mesures de seguretat pertinents, mentre que l’equip de serveis comunals es manté en alerta per "intervenir de manera immediata" si es produeix qualsevol incidència.
El comú difondrà recomanacions i avisos a través de les xarxes socials i amb comunicats mitjançant el vehicle de circulació per mantenir la població informada. La corporació demana extremar les precaucions i assegurar tots els objectes susceptibles de ser desplaçats pel vent.
