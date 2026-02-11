Infància
La Rua Interescolar de Carnaval d’Andorra la Vella comptarà amb 2.300 participants
La Gran Rua conjunta amb Escaldes-Engordany se celebrarà dissabte amb concurs de comparses i premis de fins a 800 euros
Andorra la Vella donarà divendres el tret de sortida a les activitats de Carnaval amb la celebració de la 19a Rua Interescolar, que reunirà gairebé 2.300 participants entre alumnes i acompanyants. La desfilada, dedicada enguany als personatges de contes, comptarà amb la participació dels infants de maternal i primària de tots els centres escolars de la parròquia, així com de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma i la Fundació Privada Meritxell.
La rua començarà a les 10.30 hores a l’avinguda Santa Coloma, a l’altura del número 93, i finalitzarà al número 21 de l’avinguda Enclar. El Rei Carnestoltes, elaborat pels infants de la Ludoteca de Santa Coloma, presidirà la desfilada, que comptarà amb animació i la participació del grup de percussió Batokam. Amb motiu de l’acte, la circulació quedarà tallada entre les 10 i les 12 hores a les avingudes Santa Coloma i Enclar, en el tram comprès entre el carrer Prat Salit i el carrer Camp Bastida. Es recomana utilitzar com a alternatives les avingudes Tarragona i Salou.
Recordes quan
Vint anys de disbauxa
Celina Cedro
Els actes populars de Carnaval, organitzats conjuntament amb Escaldes-Engordany, començaran el divendres 13 de febrer amb la penjada del Carnestoltes a l’avinguda Meritxell. L’acte central serà dissabte 14 amb la Gran Rua de Carnaval, que sortirà del Parc de la Mola i recorrerà diversos carrers fins a la plaça del Poble. La desfilada estarà amenitzada per la batucada Bloco Sambara i també comportarà talls de trànsit entre les 18 i les 20.30 hores.
En acabar la rua hi haurà una botifarrada popular i l’actuació de les comparses al Centre de Congressos, on es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies, amb premis de fins a 800 euros. El programa es completarà dilluns amb un espectacle infantil i dimarts amb el judici i la crema del Carnestoltes. El punt final arribarà el diumenge 22 d’abril amb una calçotada popular al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany.