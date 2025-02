Vint anys de disbauxa

Publicat per Celina Cedro Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 2.200 infants van tornar a desfilar divendres a la rua interescolar de Santa Coloma, omplint els carrers de color i disbauxa. Enguany amb unes disfresses confeccionades a les escoles amb diferents temàtiques tan originals com els emogis que es fan servir per WhatsApp. Es tracta d’una de les cites més emblemàtiques de la capital en ser l’única que aplega els alumnes de totes les escoles, tal com explica l’Olga López, cap de servei a la infància del comú d’Andorra la Vella des del 2010.