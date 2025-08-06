ANDORRA LA VELLA
El Sitca veu complicat que el pla de pensions sigui una realitat el 2026
El sindicat defensa que “ara és el moment” d’impulsar un sistema d’estalvi que defensa la majoria dels treballadors en una enquesta
El president del Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca), Cristian Asensio, sosté que “ara és el moment” perquè la corporació impulsi un pla d’estalvi per a la jubilació entre els treballadors. Tot i això, considera “complicat” que el projecte sigui una realitat l’any vinent. En la darrera reunió conjunta els responsables comunals van assegurar que no tanquen les portes a la proposta del sindicat, però alhora van afirmar que n’han d’acabar d’estudiar la viabilitat. Un dels factors que els fa ser encara més prudents, explica Asensio, és que el 2026 s’incrementaran les despeses de personal per noves contractacions.
Més de dues terceres parts dels treballadors no tenen pla d'estalvi
Del maig al juliol el sindicat va sondejar els treballadors de la corporació sobre la possibilitat d’impulsar un pla d’estalvi per complementar la pensió pública de la CASS, tal com ja es fa al Govern i les parapúbliques. El 91% dels 350 treballadors que van respondre a l’enquesta donen suport a la proposta. Una de les premisses fonamentals del projecte és que no comporti un increment significatiu del pressupost de personal de la corporació.
Tres opcions
L’enquesta plantejava tres escenaris. El primer model consisteix que els treballadors facin una aportació d’entre l’1% i el 3% del sou mensual i el comú iguali l’import i que l’any següent es descompti el 0,5% de l’IPC que s’hagi d’aplicar per ajustar els salaris a l’augment de la inflació. En el segon model, tant els treballadors com el comú farien la mateixa aportació. En el tercer, la contribució de la corporació equivaldria a la meitat de l’aportació del treballador. L’opció que té més suport entre els enquestats és la segona.
Actualment, més de dues terceres parts de la plantilla comunal no tenen un pla d’estalvi per a la jubilació, va alertar el president del Sitca. “Pensem que és important fomentar l’estalvi”, va remarcar Asensio. En la darrera reunió entre les parts, celebrada al juliol, va acordar-se que el comú donarà resposta a la iniciativa del sindicat cap a l’octubre.
Paral·lelament, el Sitca, reactivat el març del 2024 després d’anys d’inactivitat, treballa en altres projectes, com ara la revisió de les graelles salarials, la implementació del teletreball, el programa de prejubilacions i la millora del clima laboral en els diferents departaments de la corporació.
NO HI HA CONDICIONS PER A UN ÚNIC SINDICAT
En primer lloc, perquè ara només hi ha tres organitzacions locals –a part del Sitca, hi ha sindicats de treballadors comunals a Sant Julià de Lòria i a la Massana, i fa pocs dies va liquidar-se el d’Escaldes després d’uns cinc d’anys inactivitat i de desinterès per part dels treballadors per reactivar-lo.
En segon lloc, perquè a Andorra hi ha la cultura “que cadascú vagi a la seva” i defensi “els seus interessos legítims”. Aquest tarannà promou que cada grup professional de l’administració, cada cos, tingui una organització sindical pròpia i dificulta el sorgiment d’organitzacions paraigua. La Unió Sindical d’Andorra (USdA) podria fer aquesta funció i crear una branca de treballadors del comú? Asensio no ho considera possible: “Tal com estan les coses, prou feina que té.”