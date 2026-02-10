Mercat de segona mà

El Vide Dressing de primavera se celebrarà del 8 al 10 de maig a la Massana

El mercat de roba i complements de segona mà reunirà una setantena d’estands entre la Closeta i les Fontetes

Diverses persones en un stand del Vide Dressing a l'octubre.

Diverses persones en un stand del Vide Dressing a l'octubre.Eduard Comellas / Comú de la Massana

Redacció
Andorra la Vella 

La Massana ja ha fixat les dates per a l’edició de primavera del Vide Dressing, que tindrà lloc el cap de setmana del 8 al 10 de maig. El mercat de roba i complements de segona mà comptarà amb una setantena d’estands repartits entre els espais de la Closeta i les Fontetes.

Atès l’elevat interès per participar-hi, en aquesta edició l’assignació de les places es farà mitjançant un sorteig entre totes les persones interessades a muntar parada. En cada convocatòria són moltes les sol·licituds que queden en llista d’espera, fet que ha portat l’organització a mantenir aquest sistema.

El període de preinscripcions s’obrirà del 17 de febrer al 15 de març i es farà a través de l’aplicació La Massana +. Un cop tancat aquest termini, es durà a terme el sorteig i es comunicarà el resultat de manera individual. Les persones seleccionades podran formalitzar posteriorment la inscripció.

El Vide Dressing és un mercat sostenible de segona mà que va néixer fa més d’una dècada amb l’objectiu de promoure un consum més responsable i allargar la vida útil dels productes. Al mercat s’hi poden trobar peces de roba de diferents marques, talles i estils, així com bosses, bijuteria i altres complements, sempre en bon estat.

